美國密州摩門教堂遭槍擊縱火增至4死 槍手身分確認
警方表示，美國密西根州一座摩門教教堂今天遭到攻擊，造成至少4人死亡、多人受傷，槍手已確認為40歲的密州男子桑福德（Thomas Jacob Sanford）。
這起事件是美國近期多起致命攻擊事件中的最新一例。總統川普稱其為全國「暴力流行病」的一部分。
警方表示，槍手先駕車衝撞教堂後，持突擊步槍開火，最後縱火焚燒整座建築。
大白朗市（Grand Blanc）警察局警長雷恩（WilliamRenye）在記者會上表示，警方接到第一通報案電話8分鐘後，在停車場擊斃攻擊者。
雷恩指出，除了稍早已公布的兩名死者，警方後來又在燒毀的教堂廢墟中發現另兩具遺體，搜尋工作仍在進行中。
他先前表示，此次攻擊另造成8人受傷，其中一人傷勢危急。
法新社記者在鄰近的柏頓（Burton）目擊大批警力駐守在疑犯家外。雷恩指出，嫌犯名為桑福德，現年40歲。
有關當局並未透露桑福德的更多細節，但美國媒體報導稱他是在當地長大，並曾於軍中服役。
攻擊發生地為俗稱摩門教的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），事發後的照片顯示，大部分教堂建築已被燒成灰燼。
現場照片還顯示，一輛顯然是由嫌疑人駕駛的卡車撞入教堂側牆，車後掛著兩面美國國旗。
聯邦調查局（FBI）特別探員柯爾曼（ReubenColeman）在記者會上表示，FBI已接手此案調查，並將其視為「有針對性的暴力行為」。
雷恩稍早指出，事發時教堂內有數百人聚集，廢墟中可能還會發現更多受害者。
川普總統在聲明中表示，這起槍擊案「令人震驚」，是「對美國基督徒的又一次有針對性的攻擊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言