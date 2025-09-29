美政府關門危機：旅遊經濟每周恐損失10億美元！旅客該注意哪些事？

國會未能通過撥款法案，美國聯邦政府可能在10月1日新財年首日部分關門停擺。總統川普今（29）日將與國會兩黨高層會面討論解決方案。但若朝野未能達成協議，數千名聯邦員工將被迫無薪休假，非必要業務停擺，可能嚴重衝擊旅遊業，導致機場排長龍、航班延誤或取消、國家公園關閉及行程混亂。

能維持政府運作至11月21日的臨時撥款法案，在100席參議院中需至少60票才能通過，共和黨僅握53席，仍需部分民主黨支持。共和黨敦促民主黨先支持臨時撥款「爭取時間」，民主黨則堅持撤銷近期削減的醫療補助措施，雙方分歧明顯。若短期撥款未能通過，非必要聯邦業務將於周二午夜停止運作。

紐約時報報導，雖然交通系統與部分服務，例如獨立鐵路公司Amtrak、護照處理、邊境口岸仍可運作，但航空旅行將面臨嚴峻挑戰。美國旅遊協會（U.S. Travel Association）執行長Geoff Freeman表示，旅遊經濟可能每周損失高達10億美元，民眾出行與旅遊體驗將面臨高度不確定性。

航空旅行

政府關門可能導致機場安檢排長龍與大量航班延誤。運輸部表示，61,000名TSA 員工與13,000多名空中交通管制員之中的絕大多數將被迫無薪工作。

2018年12月至2019年1月的政府關門期間，部分TSA人員病假率上升，導致安檢點關閉；在邁阿密甚至有整個航廈臨時停運。

Amtrak鐵路

作為獨立營運的公司，Amtrak將在政府關門期間照常營運。發言人W. Kyle Anderson表示：「計劃未來幾天或幾周乘坐Amtrak列車前往東北走廊及全美各地的旅客，可放心Amtrak將正常營運。」

國家公園

國家公園管理局表示，多數國家公園將在政府關門期間「全面關閉，禁止民眾進入」，建議民眾在關門期間避免前往國家公園。

根據國家公園保護協會，公園今年1月以來至少流失24%的永久員工。如果政府關門，每天將有近100萬名遊客被拒入園，周邊社區每日可能面臨高達7,700萬美元的經濟損失。

旅客可透過Recreation.gov查詢露營預訂、導覽與其他遊客服務資訊。

博物館

政府去年12月遇到關門迫在眉睫危機時，約62%經費來自聯邦政府、管理多處博物館與其他場館的史密森尼學會曾表示，博物館、研究中心與國家動物園將營運數天後再關閉（那次最終避免了關門）。華盛頓的開放式紀念場地，如國家廣場仍可進入，但洗手間與資訊站等設施可能會關。

護照

簽證與護照處理不會立即受到影響。因美國公民及移民服務局（USCIS）與國務院領事事務局的多數項目以護照費用為資金來源，不依賴國會撥款。但如果費用資金耗盡，根據美國移民律師協會（AILA），到時將僅處理「外交簽證以及生死攸關的緊急情況」。

邊境

國土安全部表示，海陸空入境口岸將保持開放，大多數移民、邊境及海關人員將繼續上班。過往聯邦政府關門期間，持有效簽證與護照的國際旅客不受影響。