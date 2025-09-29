美國政府停擺危機倒數計時 川普召集國會領袖協商

美國總統川普召集國會兩黨高層會商前夕，共和黨國會領袖今天試圖將政治僵局歸咎於民主黨，同時為避免政府面臨停擺命運，他們呼籲民主黨人支持一項短期法案，以爭取一些時間。

若撥款立法未能在國會通過，美國政府部分機構將於10月1日停擺，這一天正是美國政府2026財政年度的第一天。

共和黨雖掌控國會多數席次，但要讓政府維持運作的臨時措施，必須在100席的聯邦參議院中取得至少60票支持，意味著需要部分民主黨議員相挺。

然而，參院民主黨人迄今拒絕短期法案，要求立法均須撤銷共和黨近期對健保計畫的削減。

共和黨籍總統川普已召集兩黨國會領袖，明天在白宮討論撥款立法。

川普告訴路透社，他相信民主黨人希望達成協議。他說：「如果他們不妥協，國家就會停擺…所以我覺得他們會想要做點什麼。」

共和黨國會領袖稍早表示，他們急於避免政府停擺。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）呼籲民主黨支持一項權宜措施，將使政府運作延續至11月21日，同時讓撥款委員會繼續擬定支出法案。

強生今天在美國有線電視新聞網（CNN） 的「美國國情」（State of the Union）節目中表示：「我們唯一要做的，就是爭取一點時間。」

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則在國家廣播公司（NBC）的「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中指出：「我們需要認真談判…如果總統在這場會議上只是發脾氣、怒罵民主黨，提起他自認的不滿，說這個、那個和其他事情，那我們什麼事也談不成。」

由於國會未能同意新財年自由支配資金方案，聯邦政府正面臨1981年以來第15次部分停擺。這部分資金占7兆美元聯邦預算約1/4。

若國會不採取行動，數以千計的聯邦政府員工將被迫放無薪假，從美國國家航空暨太空總署（NASA）到國家公園都會受影響，各種服務也將中斷。聯邦法院可能被迫關閉，中小企業的補助金也可能延遲發放。

共和黨目前在參院以53席比47席佔有優勢，眾院則以219席比213席領先。

舒默表示，他希望能在最後期限前進一步對話。他說：「我們不想讓政府停擺…但根本問題尚未解決，明天就會見分曉，看看他們是否認真打算與我們真正地談判。」