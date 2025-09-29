快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

國際震撼！內唐亞胡可能赦免哈瑪斯 川普白宮會面將揭和平細節

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（左）29日將於白宮會晤以色列總理內唐亞胡（右）。路透
美國總統川普（左）29日將於白宮會晤以色列總理內唐亞胡（右）。路透

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡將於美東時間29日於白宮會面，討論加薩和平方案。內唐亞胡28日接受福斯新聞採訪時表示，如果哈瑪斯釋放所有人質並離開加薩，可能獲得豁免。此舉顛覆內唐亞胡先前「必須徹底消滅哈瑪斯」的立場，並涉及以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯與交還遺體，消息一出引發國際震撼。

以色列總理內唐亞胡接受福斯新聞採訪時透露，若哈瑪斯釋放剩餘人質並同意離開加薩，將考慮給予豁免。內唐亞胡表示：「如果哈瑪斯領導人被護送出境，結束戰爭，釋放所有人質，我們會讓他們離開。」他強調，所有細節都屬於川普提出的和平計畫的一部分。

根據外洩給阿拉伯媒體的計畫，川普願意在以色列公開接受協議後48小時內，提供哈瑪斯領導人安全通道；以色列則會釋放數百名服無期徒刑的巴勒斯坦囚犯，以及自戰爭開始以來逮捕的超過1000名加薩人，並交還數百具巴勒斯坦人遺體。

計畫規定，哈瑪斯成員若承諾「和平共處」，將獲得赦免；希望離開加薩的成員則可安全前往接收國。阿拉伯領導人對以色列轟炸加薩、造成超過6萬5000人死亡表示憤怒，聯合國甚至將其定性為種族滅絕。此外，以色列近期對卡達的空襲，也引發國際關注，影響美國推動阿拉伯國家與以色列關係正常化的計畫。

川普的21點和平方案中，以色列承諾不再對卡達進行進一步攻擊，內唐亞胡則指出：「這些事情將會得到解決，我們的目標是哈瑪斯，而不是其他，我們可以就此達成共識。」

此次白宮會面顯示，川普與內唐亞胡正探索前所未有的談判路線，以人質釋放與哈瑪斯豁免交換和平承諾，若成行，將對中東局勢與國際輿論造成重大影響，也可能改變以色列傳統軍事優先的策略。

