長期無薪假或被裁員？ 美國30萬名聯邦政府員工焦慮飆高

紐約時報28日頭版報導，即便多數聯邦機構尚未公布本周可能停擺的應變計畫，白宮已傳出一個訊息，讓整個官僚系統感受到，聯邦資金中斷可能成為進一步裁員的機會。

距離聯邦政府資金耗盡僅剩幾天（美東時間10月1日凌晨00:01），川普鬆口29日邀集國會兩黨領袖白宮協商。聯邦員工正承受日益加深的不確定感，擔憂若國會領導人無法達成預算協議，將造成什麼後果。

各機構對應變作業的計畫更新緩慢，而白宮威脅若停擺將會進一步裁員，更加劇了已因大量裁員與經費削減而承受壓力的聯邦勞工焦慮。預計到年底，約有30萬名員工將被刪除在薪資名單之外。留下的聯邦員工可能面臨長時間無薪，甚至失去工作。

專注於不平等議題的自由派智庫「華盛頓公平健康中心」高級政策研究員林登（Michael Linden）指出，政府停擺對國家總是有害的，會破壞公共服務並考驗經濟穩定性。然而，他警告說，這次可能比過去更嚴重，包括首屆川普政府時的史上最長停擺。

林登表示：「這屆政府帶來更多不確定性和刻意的痛苦威脅，這非常不尋常。我過去在拜登政府管理預算辦公室工作，這次情況甚至比他們上一次執政時還罕見。」

他強調，若能公開停擺時期應變計畫，對企業、州政府及所有與聯邦政府互動的人都有幫助，可讓各方對可能發生的情況有大致預期。林登補充：「完全沒有計畫，只會製造更多不確定，也傳達出一種訊息：『我們不在乎公眾對此的感受。』」

白宮未對置評請求做出回應。

美國聯邦政府停擺時，並非所有聯邦員工都會被遣散。包括執法單位在內、被認定為維護生命與財產安全的必要人員仍須工作，但通常無薪；其他員工則休假。