屈服還是反擊？川普大力打壓加州大學 56萬師生命運懸在聯邦經費

紐約時報28日在頭版報導，川普政府對加州大學（University of California, UC）系統的研究經費發動猛烈攻擊，展開多項調查，並要求支付超過十億美元的款項。

然而，擁有十個校區的加州大學系統內部對如何應對卻意見分歧，圍繞如何反制川普的策略引發內部「戰爭」。在許多層面上，這反映了整個美國學術界的困境：高等教育圈尚未形成一致共識來抵擋白宮改造校園的行動。

加州大學的管理者嘗試與政府談判，而部分教授則提起訴訟。校董會在閉門會議中討論對策，州長紐森公開呼籲抗爭。加州大學系統領導層與校園官員間也出現衝突，例如是否應向川普政府提供涉及反猶太主義投訴的學生與教職員名單。

白宮對頂尖學府的強硬作為，有時反而成為高等教育界團結的號角，特別是哈佛拒絕配合並提告後。然而，當聯邦政府對校園施壓時，各校領導、教職員、學生、捐款人以及支持的民選官員往往回應分裂，即使在普遍反川普的地區也如此。

爭論的核心是：大學應優先維護學術自由、保護學生與多元價值、還是保住聯邦研究經費？這些辯論最近在加州大學系統激烈展開。性別理論家朱迪思·巴特勒（Judith Butler）回憶，她曾問律師是否考慮過拒絕配合，對方回答「沒有」，強調律師的工作是為大學辯護。巴特勒則提醒：「或許，你的工作應該是捍衛大學最崇高的理想。」

如今，頂尖學校正掙扎如何保衛這些理想，同時面對可能威脅數十億美元經費的政府攻勢。加州大學系統約有56萬名師生與員工，每年接受超過170億美元的聯邦資助，其中超過70億美元與研究及學生助學金相關。如果聯邦經費大幅消失，學術、經濟與社會影響將重塑加州，這個系統也是全州最大僱主之一。

加州大學系統校長詹姆斯．米里肯（James B. Milliken）指出，若遵從這些財務條件，「整個系統將遭受毀滅性打擊」，十個校區皆面臨聯邦監督風險。他警告校董會：「全世界所認識的加州大學，如今正岌岌可危。」