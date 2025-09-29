預告要說「愛你們」！川普明親會800名美軍將領

美國國防部長赫塞斯30日將在維吉尼亞州匡提科舉行指揮官會議，非比尋常召集全球約800名美軍高階將領，總統川普也將親自出席並發表談話。這是近十多年來首次有現任總統與如此多軍方高層面對面會晤。不過，會議規模龐大、勞師動眾，也引發外界質疑。

赫塞斯料將向將領與高階士官闡述其推動軍隊「戰士精神」的理念，以及五角大廈文職領導層的其他優先政策。

川普28日接受路透專訪表示，屆時談話想告訴將領「我們愛你們」，且說將領們「是被珍視的領袖，要堅強、要剛毅、要聰明，也要富有同情心」。他補充，「這就是『團隊精神』，早該有人這麼做了」。

華爾街日報報導指出，此次約800名將軍、海軍上將與高階士官臨時接獲命令，必須齊聚匡提科參加指揮官會議。相關消息最早由華盛頓郵報披露。

軍方人士指出，受邀者被要求穿著禮服制服。一些現任與前任政府官員則認為，這些高層應能以遠距方式參加，而非被迫離開指揮崗位，甚至自海外返美。

川普第一任期五角大廈發言人尤約特（John Ullyot）直言：「簡直勞師動眾，光是將這些軍官調來，費用就高達數千萬美元，更不用說因此分心而耽誤重要任務，卻沒有明確理由，只會讓人困惑。」

另外，川普出席將掩蓋赫塞斯的鋒芒。川普「不會錯過一場秀，」前五角大廈資深文職官員湯森批評，「等他講完，議程早已大幅延誤，氣氛全被吸走，赫塞斯只剩下二把手角色，時間全被擠光了」。

外界預期，美國政府即將公布最新國防戰略，一些官員推測會議或與此相關。