川普下令派兵進駐波特蘭 俄勒岡州提告阻止

中央社／ 洛杉磯28日綜合外電報導

美國總統川普昨天命令美軍派遣部隊至俄勒岡州波特蘭，俄勒岡州當局今天提起訴訟，力圖阻止此行動。

法新社報導，這次部署行動是這位共和黨籍總統繼先前不顧洛杉磯與華盛頓特區民主黨地方領導人反對，動員軍隊之後的又一類似舉措。

川普表示，這些部署是必要的，目的是為了打擊犯罪，並鎮壓針對他有爭議且大規模驅逐移民行動的抗議活動。

俄勒岡州與波特蘭當局今天提出的訴訟指控川普越權，稱此舉「是為了將動用軍隊執行一般國內執法活動的行為常態化」，尤其是在由他的政治對手掌控的地區。

川普自今年1月重返執政以來，兌現了競選承諾，對無證移民展開打擊行動。但律師與非政府組織指出，此舉導致人權頻繁受到侵犯。

近幾週來，川普還誓言要打擊他所聲稱的左翼「國內恐怖分子」網絡所發動的暴力行為。但批評者認為，這些舉動旨在壓制異議。

俄勒岡州當局在訴訟中表示，沒有必要向波特蘭部署國民兵，因為與川普的說法相反，當地針對美國移民暨海關執法局（ICE）的抗議活動規模小且保持和平。

訴狀指出，這些抗議活動通常人數不到30人，自6月中以來也未出現需要逮捕的情況。

根據訴狀：「但（川普）過度強硬的軍隊部署恐加劇緊張局勢，並煽動新的動亂。」

