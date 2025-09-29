黃仁勳籲勿對中國留學生嚴苛 批「對中鷹派」不愛國

黃仁勳點名對中國人才有所保留的「對中鷹派」，指聰明學生在美發展是關鍵績效指標，而對中鷹派摧毀追尋美國夢的管道，難稱上愛國，已成「恥辱徽章」。這番話引起討論，川普前操盤手巴農尤其砲火猛烈。

輝達執行長黃仁勳在25日上架的BG2 Podcast節目中表示，「與中國競爭是可以的，但要留意不要對中國人過於嚴苛」。

他注意到人們對於中國學生來到美國後留下的疑慮越來越大，使許多學生考慮往歐洲等地發展，這是危機來源，必須對此保持極度關注。

黃仁勳指出，自己直到幾年前才聽說「對中鷹派」（China hawks）一詞。如果自詡鷹派，就可以驕傲戴上這個標籤，幾乎像榮譽勳章，但這是一種恥辱徽章（badge of shame）。

他說，大家都希望追求國家的最佳利益，不過，摧毀通往美國夢的管道並不愛國。「他們認為自己在為國家做正確的事，但這一點也不愛國，連一點都稱不上」。

這番話明顯惹毛右翼Podcast主持人、2016年總統選舉川普競選團隊總幹事巴農（Steve Bannon）。

他在自家Podcast節目「戰情室」（War Room）中指黃仁勳是中共影響力的代理人，絕不應再被允許進入白宮，今天就該被逮捕。

佛州共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）也在X轉發黃仁勳受訪影片，並表示這與渴望追求美國夢的中國人民無關，問題在於選擇成為美國敵人的中共。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員索博利克（Michael Sobolik）則說，黃仁勳既沒有談到中共濫用輝達科技監視維吾爾人，也沒說北京濫用美國簽證制度來竊取基礎和應用研究成果，更沒有提到習近平想取代美國成為世界強國的「中國夢」。

他在X寫道，面對列寧主義政權，不存在雙贏的結果。「你不必喜歡這種說法，但說實話並非不愛國」。