美軍全球將領將齊聚 川普計劃致意與精神喊話
美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，計劃在30日於維吉尼亞州匡提科（Quantico）召開的將領集會，向這些將領致意與精神喊話。
路透社報導，美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）罕見召集位在全球的美軍將領，到同一個地點集結開會。
川普告訴路透社，「我想告訴這些將軍我們愛他們，他們是備受尊敬的領袖，要堅強、堅韌、聰明，以及富有熱情…這都是為了團隊精神。是時候有人該做這件事情了」。
而川普出席這場會議可能會掩蓋赫格塞斯的鋒頭。美國官員告訴路透社，赫格塞斯預計在這場會議強調全軍必須堅持「戰士精神」，並可能觸及其他議題。
赫格塞斯幾乎在每場公開演說都提到「戰士精神」以及美軍需要具有「戰士心態」。
美軍駐紮全球，包括韓國、日本和中東各地，這些部隊由二星、三星及四星的將軍或海軍上將指揮。
不只一名官員告訴路透社，會議預計在匡提科的陸戰隊大學（Marine Corps University）登場。
部分高階官員將搭乘軍用專機，前往馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。
目前不清楚這場集會為何無法使用線上方式舉辦，而且運輸與維安費用，可能耗資至少數百萬美元。
