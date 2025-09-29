美國密州教堂遭槍擊與縱 火至少2死9傷 槍手被擊斃

中央社／ 大白朗市28日綜合外電報導

美國警方表示，密西根州大白朗市（Grand Blanc）一間摩門教教堂今天遭遇槍擊與縱火，至少造成2死9傷。槍手是一名密西根男性，已被擊斃。美國總統川普已就此發文。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當局表示，這名槍手在當地耶穌基督後期聖徒教會（The Church ofJesus Christ of Latter-day Saints；Mormon Church俗稱摩門教）一處教堂舉辦大型服務活動期間，開車正面衝撞教堂後開始開槍，隨後這間教堂陷入火海。

消息人士告訴CNN，有些人傷勢嚴重，傷者也包含兒童。

大白朗市警長雷恩（William Renye）表示，大火已經被撲滅，員警初判是槍手蓄意縱火，「調查人員仍在離釐火災何時發生以及火源」。他也認為，在員警能安全進入教堂後，可能會發現更多罹難者。

雷恩也說明，槍手跟執法人員交火後已被擊斃。經過確認，槍手是一名40歲密西根男性。

大白朗市位於密州大城底特律（Detroit）北邊，兩地相隔約1小時車程。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」發文形容這起事件「相當可怕」，並表示「凶嫌已死，但是許多狀況仍待釐清。這似乎是另一樁鎖定美國基督徒的攻擊案」。

美聯社引述當地警方報導，這起案件對公眾已無持續性的威脅。

美國 教堂 社群媒體

延伸閱讀

偷渡離台？左營槍擊命案槍手「焚車逃逸」去向成謎 檢警東港大追緝

網紅「鳳梨」遭連轟12槍…槍手疑逃海外 藏匿犯嫌交保檢抗告

主嫌、槍手仍在逃！網紅鳳梨駕車遭開12槍 涉藏匿男延押遭駁

槍手朝ICE開火 川普：極左民主黨妖魔化執法人員

相關新聞

FT調查：經濟學者支持Fed理事沃勒接任主席 但不看好會中選

英國金融時報（FT）對學院派經濟學者的訪調結果顯示，學者壓倒性地支持由Fed現任理事沃勒，於明年5月接替Fed主席鮑爾的...

又要揮刀？川普貼出：鮑爾「你被開除了」圖像 顯然是AI生成

美國總統川普28日在自家Trust Social網站上，貼出一張他開革聯準會（Fed）主席鮑爾的卡通圖像；圖中川普用手指...

川普下令國民兵進駐波特蘭 必要時使用「全部力量」護ICE設施

川普總統27日在社群媒體宣布，已下令軍方派兵進駐俄勒岡州第一大城波特蘭市(Portland)，而且「必要時動用全部力量」...

愛阿華州最大學區總監遭ICE逮捕 擁槍逃逸未果 家長震驚抗議

美國移民暨海關執法局(USICE)探員26日逮捕愛阿華州第摩因(Des Moines)公校學區總監羅伯茲(Ian Rob...

紐約州法院系統 短缺口譯員 審理難

在紐約州司法系統中，為非英語使用者提供翻譯的口譯員是相當重要的角色，他們須將概念轉化為另一種語言的相同概念，是一個快速而...

煽動美軍抗命 哥倫比亞總統美簽遭撤銷

來美出席聯合國大會的哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)26日加入紐約街頭聲援巴勒斯坦示威活動，還呼籲美軍士兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。