紐約市長亞當斯放棄爭取連任 未背書其他候選人

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

美國紐約市長亞當斯今天宣布將放棄爭取連任。不過他在退選聲明中未直接提及或表態支持其他候選人。距離這場總統川普密切關注的投票僅1個多月。

美聯社報導，亞當斯（Eric Adams）在上傳社群媒體的影片中對暴力犯罪率下降等政績感到自豪。不過他直言，由於「媒體持續揣測」他的未來動向，以及紐約市競選財務委員會（Campaign Finance Board）決定不向他連任競選提供公費補助，導致他無法繼續參選。

他說：「雖然我們取得所有這些成就，但我無法繼續我的連任競選。」

這位僅擔任一屆的民主黨籍市長數日前還一再強調會堅持到底，表示紐約人「不輕言放棄」。

然而，長達一年以來外界持續揣測他能否堅持到投票日。包括已獲聯邦法官撤銷的貪污案指控，以及自由派人士不滿他與川普關係密切，在在重創亞當斯連任之路。未參加民主黨初選的他以無黨籍身分爭取連任。

亞當斯在上述影片中未直接提及或表態支持任何候選人，但示警「險惡勢力」利用地方政府「搞分化」。

亞當斯退選可能有利於前州長古莫（AndrewCuomo）的選情。與亞當斯同屬中間派的古莫將自己描繪成為唯一有能力擊敗民主黨提名人、州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）的候選人。

然而，目前尚不清楚亞當斯支持者是否會轉向支持古莫，並足以產生關鍵性影響。

紐約 民主黨 投票

延伸閱讀

NBA／火箭先發五虎還差一人 高薪教頭：訓練營見真章

退出市長選戰？亞當斯否認以民調定去留 暗批媒體散播謠言

NBA／ 「最強高中生」砲轟格林打球太髒：你踢了亞當斯「小兄弟」

傳川普團隊擬給紐約市長亞當斯華府職 換取退選

相關新聞

FT調查：經濟學者支持Fed理事沃勒接任主席 但不看好會中選

英國金融時報（FT）對學院派經濟學者的訪調結果顯示，學者壓倒性地支持由Fed現任理事沃勒，於明年5月接替Fed主席鮑爾的...

又要揮刀？川普貼出：鮑爾「你被開除了」圖像 顯然是AI生成

美國總統川普28日在自家Trust Social網站上，貼出一張他開革聯準會（Fed）主席鮑爾的卡通圖像；圖中川普用手指...

川普下令國民兵進駐波特蘭 必要時使用「全部力量」護ICE設施

川普總統27日在社群媒體宣布，已下令軍方派兵進駐俄勒岡州第一大城波特蘭市(Portland)，而且「必要時動用全部力量」...

愛阿華州最大學區總監遭ICE逮捕 擁槍逃逸未果 家長震驚抗議

美國移民暨海關執法局(USICE)探員26日逮捕愛阿華州第摩因(Des Moines)公校學區總監羅伯茲(Ian Rob...

紐約州法院系統 短缺口譯員 審理難

在紐約州司法系統中，為非英語使用者提供翻譯的口譯員是相當重要的角色，他們須將概念轉化為另一種語言的相同概念，是一個快速而...

煽動美軍抗命 哥倫比亞總統美簽遭撤銷

來美出席聯合國大會的哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)26日加入紐約街頭聲援巴勒斯坦示威活動，還呼籲美軍士兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。