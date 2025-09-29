美國防長召集全球數百將官 據報導川普將親臨講話

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

一位美國官員今天表示，總統川普30日預計會出席在維吉尼亞州匡提科的美軍將領會議。知情人士指出，川普將在此一臨時召開的高階軍事領導人會議中發表談話。

這場會議罕見地將美國軍事領導層齊聚一堂。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）臨時通知全球數百名擔任指揮職的一星以上將領到匡提科（Quantico）的陸戰隊基地與會。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）率先引述相關規劃資料，披露川普將出席這項會議。白宮沒有立即就此評論。

美國官員27日告訴路透社，赫格塞斯預計在這項歷時約1小時會議中，強調全軍必須堅持「戰士精神」，並可能觸及其他議題。

美軍駐紮全球，包括韓國、日本和中東各地，這些部隊由二星、三星及四星的將軍或海軍上將指揮。

美聯社報導，外界關注，本應立場超然的這項軍事領袖會議恐因川普親臨與會而被賦予政治意涵。

這位共和黨總統近期也在多座美國城巿動用美軍，主張在民主黨無力確保治安的情況下，有必要藉此打擊犯罪。

目前美軍約有800名將級軍官，駐紮全球十餘個國家和時區，其中許多人指揮數以千計美軍。

