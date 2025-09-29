聯邦政府10月1日關門迫在眉睫 川普盤算：乘機大裁員
隨著美國聯邦政府的10月1日關門期限迫在眉睫，總統川普預定29日與民主黨國會領袖會面，以化解僵局，但預料仍將各執己見，期望不高。在此同時，川普已規劃在聯邦政府關門後，大規模裁減公務人員、並且鬆綁管制，實現他的「小政府」的願景，同時繼續部署國民兵。
彭博資訊引述知情人士報導，川普29日將和民主黨的參院領袖舒默及眾議院領袖傑福瑞斯會面，為政府撥款截止日前，川普與民主黨國會領袖的首次會談；川普上周突然取消與舒默及傑福瑞斯的會面安排，要求民主黨「認清現實」。
雖然共和黨掌控參眾兩院，但在參院還需要至少七名民主黨議員的支持，才能通過權宜支出法案，民主黨已要求資金法案必須延長加碼歐記健保的補貼，川普則不願讓步，並預期聯邦政府關門的可能性很高。
華盛頓郵報報導，川普政府已擬定聯邦政府關門後的計畫，勞工部可能縮減多數活動，接著裁減上千名員工，國家公園可能關閉、員工也可能遭裁汰，國稅局的電話客服專線也可能停擺，但將繼續部署國民兵到各大城市，並持續打擊與遣返非法移民，只是可能無法支薪。
這項計畫是由白宮預算管理局（OMB）局長沃特（Russell Vought）研擬，根據他的規劃，在政府關門後，只有獲川普「大而美法案」撥款的機構能維持運作，也就是國防、移民、與執法當局之外的其他機構可能停擺。
他上周已告知政府機關表示，若聯邦政府持續關門，要準備大規模裁員，之後也只「保留最少的所需必要人力」。
