川普豪語預告將搞定中東亂局 美國駐以大使擬訪埃及

美國總統川普今天指出，中東地區出現「實現偉大成就的真正機會」，但未具體說明細節。此外，美國駐以色列大使將罕見赴埃及與當地官員會談。

路透社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們在中東擁有實現偉大成就的真正機會。各方都願意參與這個史無前例的特別進程，我們一定會搞定。」

川普日前才表示，他已接近達成結束加薩戰爭的協議。

法新社報導，美國大使館發言人今天宣布，美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）將訪問埃及，並與當地官員會談。

這名發言人告訴法新社，赫克比會晤埃及官員，是美國駐該地區各大使館定期進行外交磋商的一部分。

大使館沒有透露更多細節或出訪日期等資訊，但有媒體報導指出，這可能是數十年來，美國現任駐以色列大使首度訪問埃及。

外界預期雙方會談將聚焦討論加薩戰爭，這場衝突已使以色列與埃及關係緊張。