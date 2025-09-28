川普豪語預告將搞定中東亂局 美國駐以大使擬訪埃及
美國總統川普今天指出，中東地區出現「實現偉大成就的真正機會」，但未具體說明細節。此外，美國駐以色列大使將罕見赴埃及與當地官員會談。
路透社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們在中東擁有實現偉大成就的真正機會。各方都願意參與這個史無前例的特別進程，我們一定會搞定。」
川普日前才表示，他已接近達成結束加薩戰爭的協議。
法新社報導，美國大使館發言人今天宣布，美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）將訪問埃及，並與當地官員會談。
這名發言人告訴法新社，赫克比會晤埃及官員，是美國駐該地區各大使館定期進行外交磋商的一部分。
大使館沒有透露更多細節或出訪日期等資訊，但有媒體報導指出，這可能是數十年來，美國現任駐以色列大使首度訪問埃及。
外界預期雙方會談將聚焦討論加薩戰爭，這場衝突已使以色列與埃及關係緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言