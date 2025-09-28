FT調查：經濟學者支持Fed理事沃勒接任主席 但不看好會中選

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
英國金融時報（FT）對學院派經濟學者的訪調結果顯示，學者壓倒性地支持由Fed現任理事沃勒，於明年5月接替Fed主席鮑爾的舵手之位，但也預期沃勒被美國總統川普選中的機率偏低。不過，目前博弈市場仍看好沃勒出線。

FT在這項調查提出5位Fed主席的人選，分別是白宮國家經濟委員會召集人哈塞特、財政部長貝森特、新任Fed理事米倫、Fed前理事華許以及沃勒。

多達82%的受訪學者偏向支持沃勒，但看好沃勒接任的比率只有20%；最被看好者是哈塞特，比率為39%。沒有一位受訪學者支持由米倫接任主席，但看好度也是20%。

川普曾表示，他傾向從哈塞特、沃勒及華許等三位候選人選擇。他認為忠誠度及願意激進降息，是中選的必要條件。沃勒雖在7月會議主張降息，並投下異議票，但9月會議支持降息1碼，並未主張應降息2碼。

受訪學者並指出，停滯性通膨的風險正在升高。華頓學院學者羅沙洛夫表示，「以最近20年的歷史為指引，則Fed通常視就業的優先性高於通膨」。柏克萊加州大學學者狄隆警告，關稅使全球供應鏈重新規劃路線，將導致經濟成長減緩，「情況可能轉壞」。

