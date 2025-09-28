又要揮刀？川普貼出：鮑爾「你被開除了」圖像 顯然是AI生成

美國總統川普28日在自家Trust Social網站上，貼出一張他開革聯準會（Fed）主席鮑爾的卡通圖像；圖中川普用手指著準備捲鋪蓋走路的鮑爾，大喊「你被開除了」（YOU' RE FIRED），背景是Fed的印記。ChatGPT所做的視覺分析顯示，這張圖像顯然是「人工智慧（AI）生成，或是數位插畫」。

川普一再要求鮑爾快速降息未果，便消遣他是「慢郎中鮑爾」，之後又以Fed華府總部大樓翻新工程超出預算，以此作為開革鮑爾的「正當理由」，結果Fed證實川普提出的數據是移花接木而成；即便Fed已經在9月中降息1碼，川普依然對鮑爾發出最新一波的威脅。