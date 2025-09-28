快訊

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

又要揮刀？川普貼出：鮑爾「你被開除了」圖像 顯然是AI生成

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普（左）一再要求Fed主席鮑爾快速降息未果。圖為川普6月視察Fed翻修工程時，鮑爾陪同的資料照。路透
美國總統川普（左）一再要求Fed主席鮑爾快速降息未果。圖為川普6月視察Fed翻修工程時，鮑爾陪同的資料照。路透

美國總統川普28日在自家Trust Social網站上，貼出一張他開革聯準會（Fed）主席鮑爾的卡通圖像；圖中川普用手指著準備捲鋪蓋走路的鮑爾，大喊「你被開除了」（YOU' RE FIRED），背景是Fed的印記。ChatGPT所做的視覺分析顯示，這張圖像顯然是「人工智慧（AI）生成，或是數位插畫」。

川普一再要求鮑爾快速降息未果，便消遣他是「慢郎中鮑爾」，之後又以Fed華府總部大樓翻新工程超出預算，以此作為開革鮑爾的「正當理由」，結果Fed證實川普提出的數據是移花接木而成；即便Fed已經在9月中降息1碼，川普依然對鮑爾發出最新一波的威脅。

截至目前，金融市場對川普試圖開革鮑爾以及Fed現任理事庫克，並沒有明顯反應。不過許多經濟學者與投資機構相信如果鮑爾在明年5月任期屆滿之前被開革，將導致較長期利率上升，因為各界認為Fed將開始依照川普的意向辦事，而不再忠於物價穩定與低失業的雙重使命。

川普28日在Trust Social網站上，貼出一張他開革鮑爾的圖像。圖／擷取自Trust Social
川普28日在Trust Social網站上，貼出一張他開革鮑爾的圖像。圖／擷取自Trust Social

鮑爾 川普 Fed

延伸閱讀

川普下令國民兵進駐波特蘭 必要時使用「全部力量」護ICE設施

路透：川普再揮鐵拳 電子產品擬按晶片數課稅

傳FBI派員臥底國會暴亂 川普震怒要前局長雷伊「好好解釋」

新聞眼／扶植美製半導體業 川普政府終極目標

相關新聞

又要揮刀？川普貼出：鮑爾「你被開除了」圖像 顯然是AI生成

美國總統川普28日在自家Trust Social網站上，貼出一張他開革聯準會（Fed）主席鮑爾的卡通圖像；圖中川普用手指...

華爾街日報：習近平鎖定川普為突破口 要求美方明確表態反台獨

華爾街日報27日報導，中國大陸國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望與北京達成貿易協議的時機，要求華府改變政策，正式表態...

川普下令國民兵進駐波特蘭 必要時使用「全部力量」護ICE設施

川普總統27日在社群媒體宣布，已下令軍方派兵進駐俄勒岡州第一大城波特蘭市(Portland)，而且「必要時動用全部力量」...

愛阿華州最大學區總監遭ICE逮捕 擁槍逃逸未果 家長震驚抗議

美國移民暨海關執法局(USICE)探員26日逮捕愛阿華州第摩因(Des Moines)公校學區總監羅伯茲(Ian Rob...

紐約州法院系統 短缺口譯員 審理難

在紐約州司法系統中，為非英語使用者提供翻譯的口譯員是相當重要的角色，他們須將概念轉化為另一種語言的相同概念，是一個快速而...

煽動美軍抗命 哥倫比亞總統美簽遭撤銷

來美出席聯合國大會的哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)26日加入紐約街頭聲援巴勒斯坦示威活動，還呼籲美軍士兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。