美駐加大使揚言「檢討」預先清關服務 惹怒加拿大人

中央社／ 溫哥華27日專電

美國加拿大大使胡克斯特拉上週對加拿大推動「反美運動」表達失望，昨天又說加拿大人前往美國的旅客數量暴跌，暗示美國可能取消加拿大機場的「預先清關」服務。他對美加關係火上加油的言論，令許多加拿大人感到不悅。

另外， 有加拿大前外交官認為，胡克斯特拉的言論是一種「威脅」。

胡克斯特拉（Pete Hoekstra）昨天在亞伯達省舉行的全球商業論壇（Global Business Forum）透露「預先清關」（airport pre-clearance）服務可能出現變數，因為使用率下降，所以美國可能會重新評估是否繼續提供這項快速通關的入境服務。

他說：「我們不確定是否還能負擔這筆費用... 預先清關是由美國政府出資的服務。」他並對現場觀眾說：「你們都是生意人，你們知道如果無法負擔這筆費用，那代表什麼，你們必須檢討這些服務。」

「預先清關」自1952年首先在多倫多機場設立，如今加拿大的多倫多、溫哥華、蒙特婁、卡加立、愛德蒙頓、渥太華、哈利法克斯及溫尼伯8大機場都設有此服務。

這是方便旅客在登機前，在加拿大已完成美國所有的海關手續，因此抵達美國機場時不需再排長隊等候海關檢查詢問。

美國如今在加拿大、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、百慕達、巴哈馬和阿魯巴共6個國家設有15個預先清關點。2024年共為逾2200萬人次提供服務，約佔全部赴美航班旅客的16%。

胡克斯特拉的談話令「全球商業論壇」的主持人、曾派駐美國的前加拿大外交官羅伯森（ColinRoberson）感到不悅，他當面嗆聲胡克斯特拉：「預先清關是艾森豪總統引入的，效果非常好。加拿大人去美國，也許不像一年半或半年前那麼多，但我們仍然常去，我們是你們最大的旅遊來源地，如果你們取消預先清關，豈不是自作自受嗎？」

胡克斯特拉辯稱，他沒說要「取消」，只是「業務量下降，當然需要重新評估」。

羅伯森隨後對記者說：「這感覺就像是一種威脅，說『好吧，如果你不來，我們就要取消預先清關』。」

今年4月派駐加拿大的胡克斯特拉，9月18日在哈利法克斯商會（Halifax Chamber of Commerce）的公開演講中提到他找不到對美國充滿熱情的加拿大人，對加拿大「手肘抬起來」（elbows up）的反美運動感到「失望」。此番言論也引起加拿大許多人不悅。

加拿大汽車零件製造商協會會長兼聯邦政府加美關係委員會委員的沃爾普（Flavio Volpe）說：「踢狗的時候，你不能責怪牠反咬一口。」

加拿大作家馬契（Stephen Marche）批評胡克斯特拉根本對維繫美加關係沒有興趣，專門就是來「搞破壞」的。

社群媒體上充斥著加拿大人嘲笑胡克斯特拉的言論，有人說：「如果他把頭從屁股上伸出來呼吸新鮮空氣，他可能會明白為什麼加拿大會生氣」，有人稱他是「加害者在扮演受害者。」

但胡克斯特拉一番「重新評估預先清關可行性」的言論，讓加拿大業界感到憂慮。

麥基爾大學（McGill University）航空管理學教授格拉德克（John Gradek）表示，「預先清關」是入境美國的「特快通道」，所以加拿大航空（Air Canada）和西捷航空（WestJet）都以此大力在全球推廣從加拿大飛往美國的航班。無論旅客從台北、日本或倫敦想回美國時，若在加拿大轉機入美國，只需要數分鐘便可以過海關，非常省時便捷。

加拿大航空和西捷航空都強調美國是重要市場，「預先清關」服務對促進加美兩國旅客跨境流動很有幫助，並能顯著降低美國入境口岸的擁塞。

加拿大 美國

