快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

美簽H-1B將大漲 外籍工程師急返美遇訂票系統遭癱

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國川普政府將大幅調漲H-1B簽證申請費用，引發網路惡搞怪現象，部分人士在右派論壇4chan網站上號召網友塞爆預訂機票系統，造成一票難求、票價推升的假象而引發恐慌。

美國H-1B簽證申請費用將從現行最高4500美元，大幅提高至10萬美元。

居住德州奧斯汀（Austin）的軟體工程師塔瑪南（Amrutha Tamanam）近來在印度休假，因為川普政府的新簽證政策，必須急忙趕回美國；但卻遇上4chan網站用戶攻擊預訂機票系統，試圖阻止印度籍持H-1B簽證者的訂票。

這波惡搞行動被戲稱為「堵住馬桶（clog thetoilet）」；最後塔瑪南以平時的兩倍價格購得返美機票。

法新社報導，4chan的相關討論串也在社群平台Telegram及其他邊緣論壇流傳，吸引大批川普的極右派支持者響應。

一些討論貼文如此寫道：「印度人剛得知H-1B簽證新消息，想讓他們被卡在印度嗎？堵住訂位系統就對了！」

而後續貼文中，有的更充斥各式種族歧視字眼，還教網友上各大航空及訂票平台，鎖定印度至美國的航班占位，但卻不付款，以此刻意製造一位難求的假象，來推高票價。

儘管這場惡搞行動的實際效果難以量化，但反仇恨暨極端主義全球計畫（Global Project Against Hate andExtremism）共同創辦人貝里奇（Heidi Beirich）表示，其目的擺明的就是「在H-1B簽證持有人之間製造恐慌」。

貝里奇強調，4chan真正可怕之處，能讓使用者快速被極端思想洗腦並且走偏，曾有多名美國大規模槍擊案的凶手就在此處發表犯案宣言。

美國H-1B簽證允許企業引進海外專業人才，例如科學家、電腦程式設計師等，最初有效期3年，可延長至6年。每年僅發出約8萬5000個名額，印度籍申請者約占3/4。

研究仇恨暨極端主義中心（Center for the Study ofHate and Extremism）創辦人萊文（Brian Levin）指出，在資訊戰時代，這波惡搞行動突顯出壞分子只需「幾行鍵盤」就能攻擊系統。

萊文說：「國族主義席捲全球下，一些跨國、鬆散串聯的反對勢力，會動用各種激進工具，包括網路攻擊。」

他補充：「值得關注的是，這種敵意不僅擴散快速，背後參與者來自多元國家，藉著網路能輕易跨越國界、迅速動員。」

簽證 美國 H-1B

延伸閱讀

聲援加薩遭撤銷簽證 哥倫比亞總統批美國違反國際法

亞馬遜台籍工程師訴心聲 看淡H-1B、不再執著美國夢

蘋果等企業大聘H1-B員工又裁員 參議員要求解釋

H-1B簽證費大漲嚇壞印度旅客 捕捉混亂瞬間「數十乘客緊急衝下飛機」

相關新聞

華爾街日報：習近平鎖定川普為突破口 要求美方明確表態反台獨

華爾街日報27日報導，中國大陸國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望與北京達成貿易協議的時機，要求華府改變政策，正式表態...

暗嗆川普「瞎了眼」！俄外長：烏難回戰前領土 擊落俄機後果自負

俄羅斯外交部長拉夫羅夫27日表示，若仍有人相信烏克蘭能恢復戰前邊界，就是看不清楚現況的「政治盲人」，並警告西方，任何針對...

Fed決策、財政部舉債都停擺？衝擊恐歷年最大 看懂美政府關門影響

由於美國國會仍未批准新支出法案，美國政府在9月30日本年度結束後可能黯然關門。儘管過去數十年美國政府關門層出不窮，這次關...

美防長要談戰士精神 重塑戰爭部

華盛頓郵報等美媒廿六日引述知情人士報導，美國國防部長赫塞斯不尋常地臨時通知數百位將領在短期內由全球駐地返美開會，目的是聽...

原已準備退休 美媒：前太平洋空軍司令可望接任美空軍參謀長

美國網站Breaking Defense報導，川普政府預計提名8月才卸下美軍空戰司令部司令的前太平洋空軍司令維巴赫（Ke...

前FBI局長柯米遭起訴：相信司法還清白 不會屈膝過日子

聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)25日遭到聯邦檢察官以偽證、妨礙司法罪名起訴。柯米25日透過I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。