美政府再面臨停擺危機 川普29日將與國會領袖會面

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

隨著美國聯邦政府預算即將於9月30日到期，白宮官員今天表示，總統川普將在29日與國會兩黨高層領導人會面，討論政府資金問題，以避免政府陷入斷炊窘境。

路透社報導，川普先前曾在自己的社群平台發文說，不再打算與聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及聯邦眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）會談，討論9月30日預算截止前的政府資金僵局。

傑福瑞斯與舒默今晚發表聯合聲明，證實他們將在29日與川普會談，還說「我們下定決心要避免政府關門」。

目前分歧集中在「裁量性支出」（discretionaryspending），這部分約占7兆美元聯邦預算的1/4。若國會無法在9月30日前達成協議，美國政府將面臨自1981年以來第15次關門。

眾議院先前通過一項臨時支出法案，以維持聯邦政府運作至11月21日，但民主黨參議員拒絕推進，要求共和黨參與協商一項兩黨都能接受的方案，其中可能包括延長即將到期的「平價醫療法」（Affordable CareAct）補貼。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（PunchbowlNews）今天率先報導川普29日將與國會領袖會面的消息。

川普 美國 民主黨

