快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

尼坦雅胡會川普前夕 以國民眾籲結束加薩戰爭

中央社／ 特拉維夫27日綜合外電報導

數千名以色列民眾今天在特拉維夫（Tel Aviv）集會，要求達成結束加薩（Gaza）戰爭的協議。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日將會見美國總統川普

法新社報導，根據加薩民防機構指出，以色列對加薩的襲擊造成至少92人死亡，其中45人是死在加薩市（Gaza City）。

抗議人士聚集在特拉維夫的人質廣場（HostageSquare）。他們拉起大型橫幅，上面寫著「立即帶所有人質回家」。

參加集會的米蘭-拉維（Lishay Miran-Lavi）表示，只有結束戰爭的全面性協議，讓所有人質與士兵回家，才能阻止情勢繼續惡化。

米蘭-拉維的丈夫奧姆里（Omri Miran）目前仍被關在加薩。她直接向川普喊話，呼籲川普運用「對尼坦雅胡總理的影響力」，「延長戰爭只會讓奧姆里與其他人質面臨更大危險」。

尼坦雅胡與川普29日將在白宮會談。

儘管川普對停火表示樂觀，但是尼坦雅胡26日在聯合國大會表示，以色列將「完成」對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的任務，

川普25日對外表示，「看起來我們在加薩問題達成協議，我認為這是一項能讓人質回歸的協議，這將是一項能結束戰爭的協議。」

但以色列極右派的國家安全部長班吉維爾（ItamarBen Gvir）警告尼坦雅胡，不要同意這項協議。

班吉維爾在社群平台X發文說：「總理先生，在徹底擊敗哈瑪斯之前，您沒有結束戰爭的授權。」

尼坦雅胡的聯合政府依賴班吉維爾等極右派盟友支持，他們反對結束以色列與哈瑪斯之間的戰爭。

川普 戰爭 以色列

延伸閱讀

美前官員：台灣面對川普 靠強化國防對美投資握好牌

川普關稅防司法挫敗 備妥祕密武器 擴大232條款適用範圍

川普再揮鐵拳 電子產品擬按晶片數課稅 從電動牙刷到筆電都被盯上

川普宣布為保護波特蘭和ICE設施 授權部署軍隊

相關新聞

暗嗆川普「瞎了眼」！俄外長：烏難回戰前領土 擊落俄機後果自負

俄羅斯外交部長拉夫羅夫27日表示，若仍有人相信烏克蘭能恢復戰前邊界，就是看不清楚現況的「政治盲人」，並警告西方，任何針對...

Fed決策、財政部舉債都停擺？衝擊恐歷年最大 看懂美政府關門影響

由於美國國會仍未批准新支出法案，美國政府在9月30日本年度結束後可能黯然關門。儘管過去數十年美國政府關門層出不窮，這次關...

美防長要談戰士精神 重塑戰爭部

華盛頓郵報等美媒廿六日引述知情人士報導，美國國防部長赫塞斯不尋常地臨時通知數百位將領在短期內由全球駐地返美開會，目的是聽...

原已準備退休 美媒：前太平洋空軍司令可望接任美空軍參謀長

美國網站Breaking Defense報導，川普政府預計提名8月才卸下美軍空戰司令部司令的前太平洋空軍司令維巴赫（Ke...

前FBI局長柯米遭起訴：相信司法還清白 不會屈膝過日子

聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)25日遭到聯邦檢察官以偽證、妨礙司法罪名起訴。柯米25日透過I...

最高院同意川普凍40億援外資金 白宮被視為爭權再勝

聯邦最高法院26日同意川普總統凍結國會撥付的40億元對外援助經費。保守派大法官占多數的最高法院以簡短裁決表示，總統處理外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。