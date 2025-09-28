尼坦雅胡會川普前夕 以國民眾籲結束加薩戰爭

數千名以色列民眾今天在特拉維夫（Tel Aviv）集會，要求達成結束加薩（Gaza）戰爭的協議。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日將會見美國總統川普。

法新社報導，根據加薩民防機構指出，以色列對加薩的襲擊造成至少92人死亡，其中45人是死在加薩市（Gaza City）。

抗議人士聚集在特拉維夫的人質廣場（HostageSquare）。他們拉起大型橫幅，上面寫著「立即帶所有人質回家」。

參加集會的米蘭-拉維（Lishay Miran-Lavi）表示，只有結束戰爭的全面性協議，讓所有人質與士兵回家，才能阻止情勢繼續惡化。

米蘭-拉維的丈夫奧姆里（Omri Miran）目前仍被關在加薩。她直接向川普喊話，呼籲川普運用「對尼坦雅胡總理的影響力」，「延長戰爭只會讓奧姆里與其他人質面臨更大危險」。

尼坦雅胡與川普29日將在白宮會談。

儘管川普對停火表示樂觀，但是尼坦雅胡26日在聯合國大會表示，以色列將「完成」對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的任務，

川普25日對外表示，「看起來我們在加薩問題達成協議，我認為這是一項能讓人質回歸的協議，這將是一項能結束戰爭的協議。」

但以色列極右派的國家安全部長班吉維爾（ItamarBen Gvir）警告尼坦雅胡，不要同意這項協議。

班吉維爾在社群平台X發文說：「總理先生，在徹底擊敗哈瑪斯之前，您沒有結束戰爭的授權。」

尼坦雅胡的聯合政府依賴班吉維爾等極右派盟友支持，他們反對結束以色列與哈瑪斯之間的戰爭。