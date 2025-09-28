快訊

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

鬱悶教師節／環境太毒 資深教師不悔離職：想好好活著

iPhone 16 Pro Max設定充電上限80%值得嗎？他用了1年曝結果

暗嗆川普「瞎了眼」！俄外長：烏難回戰前領土 擊落俄機後果自負

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫27日在紐約聯大會議後召開記者會。路透
俄羅斯外交部長拉夫羅夫27日在紐約聯大會議後召開記者會。路透

俄羅斯外交部長拉夫羅夫27日表示，若仍有人相信烏克蘭能恢復戰前邊界，就是看不清楚現況的「政治盲人」，並警告西方，任何針對莫斯科的侵略行為都將遭到「果斷回應」。這番言論被解讀為間接回應美國總統川普，因為川普日前才表態烏克蘭能收復所有失土，並主張北約擊落侵犯其領空的俄軍戰機與無人機。

俄烏戰爭持續，近幾周北約東翼的緊張局勢升高，愛沙尼亞指控俄羅斯軍機入侵其領空，北約戰機則在波蘭領空擊落俄羅斯無人機。

對此，拉夫羅夫在聯大會議中表示：「任何針對俄羅斯的侵略都將受到果斷回應。」他在會後記者會則說：「如果有人企圖在俄羅斯領空擊落任何飛行物、任何物體……我認為，這種嚴重侵犯俄羅斯領土完整與主權的行為，將會讓人非常後悔。」

除此之外，拉夫羅夫談到烏克蘭問題時表示，只有「政治上的盲人」才會期待烏克蘭有天能重回2022年2月以前、俄羅斯對烏開戰前的國界領土。

俄羅斯 烏克蘭 北約

延伸閱讀

美前官員：台灣面對川普 靠強化國防對美投資握好牌

川普關稅防司法挫敗 備妥祕密武器 擴大232條款適用範圍

川普再揮鐵拳 電子產品擬按晶片數課稅 從電動牙刷到筆電都被盯上

川普宣布為保護波特蘭和ICE設施 授權部署軍隊

相關新聞

暗嗆川普「瞎了眼」！俄外長：烏難回戰前領土 擊落俄機後果自負

俄羅斯外交部長拉夫羅夫27日表示，若仍有人相信烏克蘭能恢復戰前邊界，就是看不清楚現況的「政治盲人」，並警告西方，任何針對...

Fed決策、財政部舉債都停擺？衝擊恐歷年最大 看懂美政府關門影響

由於美國國會仍未批准新支出法案，美國政府在9月30日本年度結束後可能黯然關門。儘管過去數十年美國政府關門層出不窮，這次關...

美防長要談戰士精神 重塑戰爭部

華盛頓郵報等美媒廿六日引述知情人士報導，美國國防部長赫塞斯不尋常地臨時通知數百位將領在短期內由全球駐地返美開會，目的是聽...

原已準備退休 美媒：前太平洋空軍司令可望接任美空軍參謀長

美國網站Breaking Defense報導，川普政府預計提名8月才卸下美軍空戰司令部司令的前太平洋空軍司令維巴赫（Ke...

前FBI局長柯米遭起訴：相信司法還清白 不會屈膝過日子

聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)25日遭到聯邦檢察官以偽證、妨礙司法罪名起訴。柯米25日透過I...

最高院同意川普凍40億援外資金 白宮被視為爭權再勝

聯邦最高法院26日同意川普總統凍結國會撥付的40億元對外援助經費。保守派大法官占多數的最高法院以簡短裁決表示，總統處理外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。