暗嗆川普「瞎了眼」！俄外長：烏難回戰前領土 擊落俄機後果自負
俄羅斯外交部長拉夫羅夫27日表示，若仍有人相信烏克蘭能恢復戰前邊界，就是看不清楚現況的「政治盲人」，並警告西方，任何針對莫斯科的侵略行為都將遭到「果斷回應」。這番言論被解讀為間接回應美國總統川普，因為川普日前才表態烏克蘭能收復所有失土，並主張北約擊落侵犯其領空的俄軍戰機與無人機。
俄烏戰爭持續，近幾周北約東翼的緊張局勢升高，愛沙尼亞指控俄羅斯軍機入侵其領空，北約戰機則在波蘭領空擊落俄羅斯無人機。
對此，拉夫羅夫在聯大會議中表示：「任何針對俄羅斯的侵略都將受到果斷回應。」他在會後記者會則說：「如果有人企圖在俄羅斯領空擊落任何飛行物、任何物體……我認為，這種嚴重侵犯俄羅斯領土完整與主權的行為，將會讓人非常後悔。」
除此之外，拉夫羅夫談到烏克蘭問題時表示，只有「政治上的盲人」才會期待烏克蘭有天能重回2022年2月以前、俄羅斯對烏開戰前的國界領土。
