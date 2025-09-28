川普授權部隊進駐波特蘭 擴大在美國內動用軍隊

美國總統川普今天宣布，他授權部隊前進俄勒岡州波特蘭及美國移民暨海關執法局（ICE）設施，並授權必要時動用「全部力量」，美媒指出，此舉將升高動用美軍對付美國民眾的行動。目前尚不清楚部署時間或涉及哪些部隊。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「應國土安全部長諾姆（Kristi Noem）要求，我指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）派一切必要軍隊保護受衝突蹂躪的波特蘭（Portland）和任何遭圍攻的ICE設施，免受反法西斯運動與其他國內恐怖分子襲擊。」

他還說，「若有必要，我也授權動用『全部力量』（Full Force）」，但未具體說明其意涵為何。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普此舉升高動用美軍對付美國民眾的行動，這在當代幾乎未有先例。川普今天聲明似乎預示白宮將展開針對左翼抗議團體的行動。

川普日前簽署命令，將稱為反法西斯運動（Antifa）的團體列為國內恐怖組織。

華郵報導，抗議者已在波特蘭一處ICE設施示威數週，表達對川普移民執法行動的不滿。國土安全部昨天表示，「波特蘭的暴徒一再攻擊並圍攻」該設施。

報導指出，右翼政客長期批評波特蘭處理種族正義抗議及無家者問題的方式，容忍在市中心設臨時營地。不過，共和黨籍的川普此舉將再次面臨他先前在洛杉磯部署國民兵的局面：在一個由民主黨州長治理的州展開軍事部署，但州長對此反對，還可能有理由提出法律訴訟。

川普今年6月曾出動國民兵在加州洛杉磯街頭鎮暴，又於8月在華府部署國民兵，他稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」。

五角大廈在川普發文後數小時發布聲明表示，國防官員「已準備好在總統指示下，動員美軍人員支援國土安全部在波特蘭的行動」。國防部將適時提供相關訊息。

目前尚不清楚川普是否計劃派遣現役部隊或國民兵，或兩者同時被派往波特蘭。實際部署的時間也同樣尚未明朗。

外媒先前報導，國民兵是美國唯一一個既可由州長也可由總統調動的軍事單位，但近數十年來，幾乎都是由州長調動。