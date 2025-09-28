川普宣布為保護波特蘭和ICE設施 授權部署軍隊

美國總統川普今天於社群媒體發文表示，他授權部署軍隊到西北部城市波特蘭（Portland）以及美國移民暨海關執法局（ICE）設施，延續具爭議性的在國內動用軍隊舉措。

川普指出：「應國土安全部長諾姆（Kristi Noem）要求，我指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）派一切必要軍隊保護受衝突蹂躪的波特蘭和任何遭圍攻的ICE設施，免受反法西斯運動與其他國內恐怖分子襲擊。」

川普的發文更寫道，「如果有必要，我還授權動用『全部力量』（Full Force）」，但他沒有具體說明其意涵為何。

美聯社報導，白宮沒有立即回覆關於川普發文相關細節的置評請求，例如部署時間或將涉及哪些部隊，美國國防部官員也沒有立即回應置評請求。

川普今年6月曾出動國民兵在加州洛杉磯街頭鎮暴，又於8月在華府部署國民兵，他稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」。