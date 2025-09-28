川普宣布為保護波特蘭和ICE設施 授權部署軍隊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普今天於社群媒體發文表示，他授權部署軍隊到西北部城市波特蘭（Portland）以及美國移民暨海關執法局（ICE）設施，延續具爭議性的在國內動用軍隊舉措。

川普指出：「應國土安全部長諾姆（Kristi Noem）要求，我指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）派一切必要軍隊保護受衝突蹂躪的波特蘭和任何遭圍攻的ICE設施，免受反法西斯運動與其他國內恐怖分子襲擊。」

川普的發文更寫道，「如果有必要，我還授權動用『全部力量』（Full Force）」，但他沒有具體說明其意涵為何。

美聯社報導，白宮沒有立即回覆關於川普發文相關細節的置評請求，例如部署時間或將涉及哪些部隊，美國國防部官員也沒有立即回應置評請求。

川普今年6月曾出動國民兵在加州洛杉磯街頭鎮暴，又於8月在華府部署國民兵，他稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」。

川普 美國國防 國防部

延伸閱讀

美專家：川習會是前菜 川普訪中重頭戲

民主黨前官員任微軟高層 遭川普點名開除

最高院同意川普凍40億援外資金 白宮被視為爭權再勝

紐時：「法辦」柯米之後 川普公開點名索羅斯、霍夫曼

相關新聞

Fed決策、財政部舉債都停擺？衝擊恐歷年最大 看懂美政府關門影響

由於美國國會仍未批准新支出法案，美國政府在9月30日本年度結束後可能黯然關門。儘管過去數十年美國政府關門層出不窮，這次關...

原已準備退休 美媒：前太平洋空軍司令可望接任美空軍參謀長

美國網站Breaking Defense報導，川普政府預計提名8月才卸下美軍空戰司令部司令的前太平洋空軍司令維巴赫（Ke...

前FBI局長柯米遭起訴：相信司法還清白 不會屈膝過日子

聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)25日遭到聯邦檢察官以偽證、妨礙司法罪名起訴。柯米25日透過I...

最高院同意川普凍40億援外資金 白宮被視為爭權再勝

聯邦最高法院26日同意川普總統凍結國會撥付的40億元對外援助經費。保守派大法官占多數的最高法院以簡短裁決表示，總統處理外...

紐時：「法辦」柯米之後 川普公開點名索羅斯、霍夫曼

聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)涉嫌在「通俄門」調查期間做偽證，25日遭到司法部以妨礙司法罪名...

分析：川普如願報復 破壞司法部對政治保持距離規範

向來被川普總統視為眼中釘的聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)遭到妨礙司法等罪名起訴，紐約時報分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。