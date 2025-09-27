Fed決策、財政部舉債都停擺？衝擊恐歷年最大 看懂美政府關門影響

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國政府下周可能陷入關門危機。路透
由於美國國會仍未批准新支出法案，美國政府在9月30日本年度結束後可能黯然關門。儘管過去數十年美國政府關門層出不窮，這次關門帶來的衝擊，卻可能比以往都來得大。

如果美國政府下周關門，這將是歐巴馬政府時期以來，美國首次在政府關門狀態下迎接新年度。美國總統川普已揚言將永久開除非必要聯邦勞工，而非讓他們暫時休無薪假，推升政府關門帶來的壓力。

Fed利率決策將停擺？

根據法律，保護生命及財產的重要業務不會停擺，這包括軍事行動、執法與食品檢驗。由於總統必須繼續履行憲法職責，白宮、特赦檢察官辦公室及美國貿易代表署大多也會維持運作。

聯準會（Fed）和消費者金融保護局等許多單位資金不是來自國會一年一度的撥款，能繼續依賴各自資金來源運作。美國鐵路（Amtrak）、美國郵政（US Postal Service）、房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）等政府掌管或獲得政府資助的企業，資金也不是來自國會撥款，因此將維持營運。

經濟數據可能延誤

2025年3月根據資訊自由法公布的應變計畫顯示，勞工統計局是勞工部可能徹底關門機構之一。如果真的關門，訂下周五公布的9月就業報告可能延後出爐。要是關門持續下去，10月中旬將公布的通膨報告也將延後問世。

除了數據公布，蒐集資料的工作也將暫停，進而影響未來數月數據品質，導致Fed缺乏協助策劃利率路線的可靠數據。依賴數據的決策官員和投資人，必須轉向第三方數據來判斷美國經濟是否穩健。

財政部照常運作

回顧過去美國政府關門期間，財政部仍會持續舉債、償還債務，從事政策工作及推動其他履行總統憲法職權需要的項目。許多研究和監管機構資金來自用戶費用，這些機構也會繼續運作，但美國外國投資委員會（CFIUS）將停止處理案件，這可能導致併購懸而未決。

搭機可能面臨延誤

聯邦航空總署（FAA）和運輸安全管理局（TSA）提供至關重要的安全服務，政府關門時將繼續運作，但旅客仍可能面臨延誤。由於飛航管制員及TSA官員無法領到薪資，過去政府關門期間這些人曠職率會上升。

戶外娛樂經濟將受創

大多數國家公園可能關閉，把遊客拒於門外，這將衝擊規模1兆美元的戶外娛樂經濟。如果政府持續關門，史密森尼（Smithsonian）和國家藝廊等博物館也可能關閉。

