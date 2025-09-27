原已準備退休 美媒：前太平洋空軍司令可望接任美空軍參謀長

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國網站Breaking Defense報導，川普政府預計提名8月才卸下美軍空戰司令部司令的前太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）出任空軍參謀長，接替提前退休的艾爾文。

原已準備退休的維巴赫8月11日卸下美軍空中作戰司令部（Air Combat Command，ACC）司令一職，但7天後原任空軍參謀長的艾爾文（David Allvin）突宣布將於11月退休，4年任期僅完成一半；隨後數名消息人士告訴Breaking Defense，維巴赫已成為熱門接班人選，部分與他曾任太平洋空軍司令有關。

維巴赫本身是位經驗豐富的戰鬥機飛行員，駕駛過F-22猛禽（Raptor）、F-15和F-16等機型。他的事蹟包括擔任太平洋空軍司令期間，面對解放軍飛行員多次採取他指責為「毫不專業且極度危險」的攔截行為。

鑒於外界日益擔憂中國可能侵略台灣，引發美國需做出回應；若是維巴赫確定獲得任命，將會由他在目前的關鍵時期帶領美國空軍。

維巴赫曾在2023年9月對媒體形容美方有機會質問中方上述攔截事件時的情況。他說：「令人煩擾的是，...他們的標準回應是：『那是你們的錯，你們不出現在那裡就不會發生這種事。』」

維巴赫當時呼籲中方「安全、專業地執行任務，那麼所有人都會平安無事，就不會發生誤判情勢，也不會釀成災難」。

報導指出，儘管美國總統川普（Donald Trump）常會改變心意，因此維巴赫的提名案可能還有變數；但2名消息人士說，他們預期美國政府未來幾天內就會通知國會由維巴赫雀屏中選出任空軍參謀長。

空軍 美國 川普 美軍

