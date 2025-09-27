艾普斯坦行程表曝光 曾安排與馬斯克等人會面

美國民主黨國會議員今天公布已故性犯罪富豪艾普斯坦2014年至2019年的每日行程表，顯示艾普斯坦曾計劃與共和黨金主馬斯克、提爾及保守派評論家巴農會面。

路透社報導，眾議院監督委員會（House OversightCommittee）的民主黨議員表示，這些文件是應國會傳票，由艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的遺產管理方提供的。文件同時顯示，英國安德魯王子（PrinceAndrew）曾在2000年搭乘艾普斯坦的私人飛機。

在今天公布的文件中，沒有任何針對馬斯克（ElonMusk）、提爾（Peter Thiel）、巴農（Steve Bannon）或安德魯王子有不當行為的指控。每日行程表也無法證實艾普斯坦與馬斯克、提爾及班巴農的會面是否實際發生。

馬斯克今天在社群平台X發文，針對有關文件公布的新聞報導表示：「這是不實的。」

提爾的發言人以及曾代表巴農和安德魯王子的律師都尚未做出回應。

美國總統川普近月來因其政府處理艾普斯坦案的方式，受到保守派支持者及民主黨國會議員批評。

美國司法部7月初表示，不會公開針對艾普斯坦性交易調查的檔案，此舉違背川普及其盟友先前承諾要公開的說法。

民主黨人表示，這些文件顯示艾普斯坦與「世界上一些最有權勢、最富有的人」是朋友，並呼籲司法部公布所有來自其調查的文件。