美國兩大電視台集團跟進 復播吉米金摩深夜脫口秀

美國兩大電視台營運商日前決定，停播知名脫口秀主持人吉米金摩的深夜節目。不過他於23日復出後，這兩個集團今天又雙雙宣布將重新播出「吉米夜現場」，結束對他的抵制。

吉米金摩（Jimmy Kimmel）對保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇害一事發表引發爭議的言論後，辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）和Nexstar媒體集團（Nexstar Media Group）表示不再在旗下多個地方台播出他的深夜秀，迪士尼的美國廣播公司（ABC）上週也暫停製作他的節目。

法新社報導，但在公眾就箝制言論自由表達強烈抗議後，ABC改變了主意。

吉米金摩23日重返螢光幕創下收視率佳績，然而辛克萊和Nexstar當時仍停播他的節目，導致1/4的美國家庭無法收看。這兩個集團各擁有數十個播出ABC節目的地方電視台。

不過，辛克萊今天宣布將即刻恢復播出吉米金摩的節目，Nexstar不久也跟進。

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（BrendanCarr）先前揚言撤銷播出吉米金摩節目電視台的執照後，辛克萊跟Nexstar上週率先下架他的深夜秀。

美國總統川普（Donald Trump）長期不滿吉米金摩及其深夜脫口秀主持人同行嘲諷自己，一再要求停播他們的節目，並稱其他對他的批評為「非法」。

辛克萊今天發布聲明表示，停播「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）的決定「與政府無關也未受其影響」。

但吉米金摩23日回歸時，批評美國當局試圖使喜劇演員噤聲的行為「違背美國精神」。

他說：「美國總統明確表達，他希望看到我和這裡數百名工作人員被炒魷魚。我們的領袖竟以美國人丟掉飯碗為樂，因為他開不起玩笑。」