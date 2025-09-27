快訊

距300公尺！中央地方各設「救災大腦」 中央：台南也是、不要糾結

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

美國兩大電視台集團跟進 復播吉米金摩深夜脫口秀

中央社／ 好萊塢26日綜合外電報導

美國兩大電視台營運商日前決定，停播知名脫口秀主持人吉米金摩的深夜節目。不過他於23日復出後，這兩個集團今天又雙雙宣布將重新播出「吉米夜現場」，結束對他的抵制。

吉米金摩（Jimmy Kimmel）對保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇害一事發表引發爭議的言論後，辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）和Nexstar媒體集團（Nexstar Media Group）表示不再在旗下多個地方台播出他的深夜秀，迪士尼的美國廣播公司（ABC）上週也暫停製作他的節目。

法新社報導，但在公眾就箝制言論自由表達強烈抗議後，ABC改變了主意。

吉米金摩23日重返螢光幕創下收視率佳績，然而辛克萊和Nexstar當時仍停播他的節目，導致1/4的美國家庭無法收看。這兩個集團各擁有數十個播出ABC節目的地方電視台。

不過，辛克萊今天宣布將即刻恢復播出吉米金摩的節目，Nexstar不久也跟進。

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（BrendanCarr）先前揚言撤銷播出吉米金摩節目電視台的執照後，辛克萊跟Nexstar上週率先下架他的深夜秀。

美國總統川普（Donald Trump）長期不滿吉米金摩及其深夜脫口秀主持人同行嘲諷自己，一再要求停播他們的節目，並稱其他對他的批評為「非法」。

辛克萊今天發布聲明表示，停播「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）的決定「與政府無關也未受其影響」。

但吉米金摩23日回歸時，批評美國當局試圖使喜劇演員噤聲的行為「違背美國精神」。

他說：「美國總統明確表達，他希望看到我和這裡數百名工作人員被炒魷魚。我們的領袖竟以美國人丟掉飯碗為樂，因為他開不起玩笑。」

吉米 美國 脫口秀

延伸閱讀

美國放寬迦納簽證限制 當地成遣送西非移民樞紐

高球／川普觀看萊德盃高球賽 地主美國落後歐洲隊

亞馬遜台籍工程師訴心聲 看淡H-1B、不再執著美國夢

川普宣布開徵100%藥品關稅 白宮稱歐洲日本進口維持15%封頂稅率

相關新聞

科技業進入爆肝新常態！「996工時」在矽谷蔚為風潮

在矽谷，朝九晚五的上班模式隨著人工智慧（AI）熱潮席捲，競爭白熱化，「996」工作制——每天上午9點到晚上9點、每周6天...

前FBI局長柯米遭起訴：相信司法還清白 不會屈膝過日子

聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)25日遭到聯邦檢察官以偽證、妨礙司法罪名起訴。柯米25日透過I...

最高院同意川普凍40億援外資金 白宮被視為爭權再勝

聯邦最高法院26日同意川普總統凍結國會撥付的40億元對外援助經費。保守派大法官占多數的最高法院以簡短裁決表示，總統處理外...

紐時：「法辦」柯米之後 川普公開點名索羅斯、霍夫曼

聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)涉嫌在「通俄門」調查期間做偽證，25日遭到司法部以妨礙司法罪名...

分析：川普如願報復 破壞司法部對政治保持距離規範

向來被川普總統視為眼中釘的聯邦調查局(FBI)前任局長柯米(James Comey)遭到妨礙司法等罪名起訴，紐約時報分析...

美防長赫塞斯召集談「戰士精神」 高級將領們擔心解職或降級

知情人士指出，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)很不尋常地通知數百名將領在短短期限內，由全球駐地返國開會，目的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。