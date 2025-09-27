美國打擊移民 手段使紐約與芝加哥等城市緊張漸增

美國總統川普強力打擊移民之際，多座大城緊繃狀況漸增，像是昨天有移民當局人員在法院推倒1名女子；芝加哥警方今天以催淚瓦斯驅散拘留所外抗議的民眾。

路透社報導，共和黨籍的川普致力驅逐大批在美非法居留的移民。他主張這些行動是打擊犯罪，但實際上逮捕大量無犯罪紀錄的移民。隨著移民暨海關執法局（ICE）執法力道加強，也掀起紐約、芝加哥、華盛頓等偏向民主黨的都會區居民反彈。

有些西裔居民表示，他們僅因外表就被單獨盤查，而川普政府則否認這種說法。美國最高法院本月稍早撤銷一項原先禁止ICE僅以種族、語言或其他因素攔查洛杉磯地區民眾的下級法院禁令。

巴雷多（Milagros Barreto）是麻薩諸塞州東部都市切爾西（Chelsea）一個支持移民團體La Colaborativa的人員。她表示，今天目睹ICE人員把一名瓜地馬拉女性壓制在地，儘管這名女性擁有美國永久居留權。

路透社今天捕捉到這名女性趴在地上、雙手被聯邦機構人員反綁，而她的兒子站在旁邊哭泣的照片；而其他張照片則能看到她被急救人員扛走時，神情痛苦。

巴雷多表示，這名女性陪同一名遠房親戚到法院聽證時，ICE的人員攔下他們的車，打破其中兩面車窗，並拘留她陪同的親戚。事發過後，這名婦女肩膀擦傷，腰傷復發，需送醫治療。

路透社尚無法立即查證巴雷托所述的詳情，或核實當事女性的身分；而ICE與其主管機關國土安全部（DHS）並未立即回應置評請求。

另外，根據調查新聞網站ProPublica公布的一段影片，一名ICE人員25日在紐約法院的走廊上，衝向一名懇求官員不要帶走她丈夫的婦女。報導指出，這名婦女來自厄瓜多，正在美國尋求庇護。

在川普當政之下，美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）今天罕見公開譴責這名ICE人員的行為，並表示他已「被暫停現職」等待調查。

川普第二個任期上路之初，大力裁撤政府部門，包括國土安全部門大幅縮編監察官員，以及調查被指控侵犯公民權的人事單位。

另外，ICE今天在芝加哥郊區的布羅德維尤（Broadview）使用催淚瓦斯、非致命彈藥、閃光彈及胡椒彈，鎮壓移民拘留所外的抗議行動。這類對峙狀況幾乎每天發生。

林肯公園長老教會（Lincoln Park PresbyterianChurch）牧師布朗（Beth Brown）在現場表示：「大家都和平地站在圍欄後面，根本沒有理由發射胡椒彈。」

DHS則發聲明表示，「超過200名暴徒」堵住這座設施其中一個門口，另有30人「包圍另一扇門」並試圖闖入設施。