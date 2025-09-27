民主黨前官員任微軟高層 遭川普點名開除

美國總統川普今天表示，微軟公司（Microsoft）應解雇摩納可（LisaMonaco）。摩納可曾在兩任民主黨總統任內服務，目前擔任微軟全球事務總裁。

路透社報導，此舉似乎是川普對其認定的政敵進行報復的最新行動，就發生在前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）被起訴的隔天。

2021年1月6日川普支持者襲擊美國國會大廈後，摩納可曾協助協調司法部對該事件的處理與回應。

摩納可曾在美國前總統歐巴馬任內擔任安全幕僚，並在前總統拜登政府中擔任司法部副部長。根據她的LinkedIn資料，摩納可已於7月加入微軟，負責領導公司與全球各國政府的合作事務。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上表示，摩納可「對美國國家安全構成威脅，特別是考慮到微軟與美國政府簽有重大合約」。

他在貼文中寫道：「我認為微軟應立即解除摩納可的聘用合約。」

摩納可的安全許可在今年2月就被撤銷。川普今天表示，由於「摩納可多項不當行為」，美國政府也禁止她進入所有聯邦設施。

微軟拒絕對川普的發文發表評論。摩納可本人也未立即回應。