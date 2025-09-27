科技業進入爆肝新常態！「996工時」在矽谷蔚為風潮

在矽谷，朝九晚五的上班模式隨著人工智慧（AI）熱潮席捲，競爭白熱化，「996」工作制——每天上午9點到晚上9點、每周6天——成為脫穎而出的新標準，至少是用來向周遭展示你對工作的認真態度。紐約時報報導，這種源自中國科技業的超時工作文化，雖然2021年中國最高法院禁止強制每周工時72小時，但在加州，科技工作者正熱衷於此，近來在X與LinkedIn等社群平台上熱議不斷。

這股「996」趨勢在矽谷尚屬新鮮，且證據多為坊間傳聞：僅部分企業在職缺說明中明確要求每周工作超70小時；主管詢問求職者是否願意接受此排班；金融新創Ramp更在9月博客中指出，今年上半年舊金山周六的公司信用卡交易量高於往年，顯示週末加班增加。

華盛頓大學歷史學家奧瑪拉（Margaret O’Mara）表示，996只是科技業長期存在的工作狂文化「高壓版」。她指出，自1960年代半導體競爭起，矽谷企業表面「加州隨性」，內裡卻是「老派工作狂」文化。

柏克萊加州大學社會學家陳建柔（Carolyn Chen）補充，科技業的「英雄陽剛文化」強化了無時無刻工作的期待，視工作為近乎宗教的奉獻，早已是矽谷DNA的一部分。然而，奧瑪拉警告，這種拼命文化對有家庭照護責任的人來說難以企及，可能加劇行業同質化，排除多元人才。

對那些早早押注大創意、願意無休工作的幸運兒，AI熱潮帶來的天價投資讓回報極具誘惑力。但奧瑪拉也指出，相較過去矽谷的黃金時代，當前科技工作者因裁員、高利率與投資回報波動，安全感下降。科技業曾以優渥福利聞名，如今卻收緊資源，馬斯克「極度硬核」操到爆的風格不再是異類。矽谷進入「硬科技」時代，瘋狂加班成為新常態。2020與2025年的矽谷，優先順序已截然不同。