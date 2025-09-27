快訊

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

川普孫女加入淘金大隊 個人帽T一件4000元

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普孫女凱伊展示個人品牌。摘自凱伊X
對於美國總統川普來說，商機無處不在，尤其是他重回白宮之後，最新成員是川普18歲的孫女凱伊（Kai Trump）。9月26日，凱伊與爺爺川普一同出席2025年萊德盃（Ryder Cup）高球對抗賽的開幕日。

18歲的凱伊在紐約法明代爾（Farmingdale）的貝斯佩奇黑球場（Bethpage Black）上，以她身著的高價KT連帽衫成為全場焦點。這件連帽衫是她最近在社群媒體上推出的自家服飾線產品，據《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，價格高達130美元（近新台幣4000元）。

凱伊可不是在球場當花瓶。去年，她在川普家族位於西棕櫚灘的高爾夫球場贏得女子俱樂部冠軍。

《運動畫刊》報導，凱伊在萊德盃首日穿著的這件KT連帽衫是她服飾線中最新的熱門單品。這位邁阿密大學新生25日在她的社群媒體帳號上首次介紹這件連帽衫，包括Instagram和X。她在白宮草坪上拍攝的宣傳照中，以自信姿態展示這件以「KT」為標誌的白色連帽衫，胸前印有醒目的黑紅色KT標誌，袖口和後頸處則有她的簽名與名字「KAI」。 

凱伊是川普長子與前妻凡妮莎的長女，她在社群媒體上擁有超過600萬追蹤者，Instagram帳號@kaitrumpgolfer更專注分享她的高球生活。她的母親凡妮莎目前與高爾夫傳奇老虎伍茲交往，這也讓凱伊的家庭圈與高爾夫界更緊密連結。凱不僅是業餘高爾夫球手，全國排名第455位，她還在今年2月與TaylorMade簽下代言合約，展現出年輕一代的商業頭腦。

這次在萊德盃的亮相，不僅讓KT連帽衫成為熱議焦點，也凸顯凱伊如何將家族光環轉化為個人品牌。

川普孫女凱伊展示個人品牌。摘自凱伊X
凱伊跟著爺爺川普25日一同走下空軍一號。法新社
