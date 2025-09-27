無關國安？美防長急召數百位將領回國 會議主旨曝光、川普不打算出席

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯7月16日在五角大廈向媒體發言。美聯社
美國國防部長赫塞斯突然臨時召集駐紮國內外的數百位美軍將領，下周到維吉尼亞州匡提科的陸戰隊基地開會，但未說明原因。CNN 26日引述6位知情人士報導，會議目的是讓他說明川普政府如何將國防部重塑為「戰爭部」，並概述對軍事人員的新標準。

一名白宮官員表示，此次會議「旨在展示總統領導下新軍隊現在的樣貌。」3位消息人士透露，預計將類似於「動員大會」，赫塞斯會強調「戰士精神」的重要性，提出美軍新願景，還將討論軍官需遵守並執行的新備戰、體能及儀容標準。

一名知情國防官員透露：「這差不多就是把馬趕進馬廄，再鞭策達到理想狀態。從場面效果來看，肩膀上有星星的人更適合作為觀眾。這是赫塞斯向他們展示的場景：跟上步伐，否則你的軍旅生涯可能會縮短。」3位消息人士表示，赫塞斯團隊計畫錄製他的演講並在稍後公開，白宮方面也打算擴大這場活動的影響。

截至26日，所有消息人士都表示，赫塞斯並未打算在會中發表重大國家安全相關公告，也因此，他下令將官親自出席、離開崗位，參加實質上僅是一場重要演講的會議，更顯令人意外。

根據白宮官員和知情人士說法，這次前所未有的將領聚會最初構想來自赫塞斯，他後來將計劃通知了白宮，但美國總統川普25日在橢圓辦公室被問及此事時，對細節知之甚少。此外，現在預計不會像川普建議的那樣，為將官安排武器展示，川普目前也不打算參與或出席。

