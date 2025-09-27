傳奇美國女飛行員失蹤近90年 川普下令解密相關文件

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國傳奇女飛行家埃爾哈特（Amelia Earhart）與領航員努南（Fred Noonan）於1937年嘗試環球飛行時於途中離奇失蹤，一直是航空飛行史上最大謎團之一。圖／取自網路
美國傳奇女飛行家埃爾哈特（Amelia Earhart）與領航員努南（Fred Noonan）於1937年嘗試環球飛行時於途中離奇失蹤，一直是航空飛行史上最大謎團之一。圖／取自網路

美國總統川普26日表示，他下令解密關於美國傳奇女飛行家埃爾哈特（Amelia Earhart）的所有政府文件紀錄。

川普26日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，大家一直詢問他關於埃爾哈特的故事，以及是否願意考慮解密，並公開攸關埃爾哈特的所有資訊，尤其是埃爾哈特的最後一次飛行。

川普稱讚埃爾哈特是航空先驅，不但是第一位單獨飛行跨越大西洋的女性飛行員，也在許多航空紀錄中拔得頭籌。

川普指出，埃爾哈特冒險成為第一位環球飛行的女飛行員，但途中在南太平洋失蹤；川普說，埃爾哈特在消失之前，幾乎完成四分之三的旅程。

川普說，埃爾哈特失蹤近90年，讓世界上成千上萬的人為之著迷；川普說，他下令政府解密並公開所有關於埃爾哈特的政府文件，包括她最後一次飛行，以及所有關於她的紀錄。

埃爾哈特與領航員努南（Fred Noonan）於1937年嘗試環球飛行時於途中離奇失蹤，一直是航空飛行史上最大謎團之一，不僅吸引歷史學家探索真相，也催生出無數的相關書籍、電影以及理論。

