起訴前FBI局長柯米 川普預告還會有更多人被訴

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國司法部起訴前聯邦調查局（FBI）局長柯米後，總統川普預期還會有更多被他視為「敵人」者被起訴。批評者稱川普拿司法部「報私仇」，但川普舉自身遭遇辯稱並無不妥。

美國司法部25日晚間起訴柯米（James Comey），罪名是作不實陳述及妨害司法。幾天前川普公開敦促司法部長邦迪（Pam Bondi）對柯米及其餘被他視為敵對的人士採取行動；柯米被控在調查俄羅斯是否干預2016年總統大選一案中做出不實陳述並妨害司法。

川普在白宮南草坪說：「還會有其他人（被起訴），我的意思是，那些人都很腐敗，是腐敗的激進左派民主黨人。」他還稱起訴柯米是「彰顯正義」而非報復。

批評者稱這是司法部政治化的一個轉捩點，因為這形同總統直接指示該起訴何人。

川普則舉自己第一任卸任後遭民主黨政府多次起訴為例，為自己的做法辯解，說「他們對我這樣做了4年。他們追殺我，整整追殺我4年」。

川普上週末在社媒「真實社群」（Truth Social）發文，指示司法部長邦迪起訴柯米，同時還要她對民主黨籍的加州聯邦參議員希夫（Adam Schiff）採取行動；希夫在眾議員任內曾帶頭對川普的第一次彈劾。川普另還點名去年對他提起詐欺訴訟的民主黨籍紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）。

川普當時寫道：「他們彈劾我兩次，還起訴我5回！全都是無中生有。正義必須伸張，就在現在！」

司法部已啟動對詹姆斯與希夫的調查，指控他們涉及房貸詐欺。兩人均稱自己清白，批評調查帶有政治動機。

FBI上月搜索川普第一任時的白宮國安顧問波頓（John Bolton）的住家與辦公室，調查他是否涉及不當處理機密文件。波頓離職後批評川普不遺餘力。

川普在2024年競選期間曾承諾報復，但後來又改口表示，勝選將是他最好的復仇。

川普 司法 民主黨

稱民主黨瘋了！川普：聯邦政府要關門就關門

美國國會若不通過短期延長撥款法案，聯邦政府將於不到一周後關門，美國總統川普26日表示，如果政府必須關門，就關門吧；川普表...

不尋常！美防長突召數百將領返國開會

紐約時報和華盛頓郵報等多家外媒廿五日報導，根據幾位知情人士及美國官員，美國國防部長赫塞斯突然臨時通知，召集駐地在美國國內...

美政府關門危機山雨欲來 就業報告延遲恐牽動Fed 決策

白宮揚言，倘若下周二經費用罄迫使聯邦政府10月1日起局部關門，將大規模開除聯邦雇員，但民主黨人士拒絕接受總統川普的要求，...

川普簽行政命令 美掌8成TikTok股份

美國總統川普廿五日簽署行政命令，讓美國投資方未來持有中國大陸抖音海外版TikTok八成股份。川普說，該決定已獲中方同意，...

報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

美國前聯邦調查局（FBI）局長、著名的川普批評者柯米（James Comey）已遭兩項刑事罪名起訴，最高面臨5年徒刑。他...

重量級發聲！Fed理事庫克遭川普開除 三位前聯準會主席挺留任

在美國最高法院開始審理聯準會（Fed）理事庫克開革案之際，三位前聯準會主席葛林斯班、柏南克與葉倫提交意見書，支持庫克留任...

