聽新聞
0:00 / 0:00

稱民主黨瘋了！川普：聯邦政府要關門就關門

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普26日從白宮出發，搭機前往紐約出席高球盛事萊德盃賽事。歐新社
美國總統川普26日從白宮出發，搭機前往紐約出席高球盛事萊德盃賽事。歐新社

美國國會若不通過短期延長撥款法案，聯邦政府將於不到一周後關門，美國總統川普26日表示，如果政府必須關門，就關門吧；川普表示，他無法接受民主黨提出的條件，批評他們「瘋了」，並稱是民主黨要關閉政府。

美國聯邦政府的預算即將於9月30日到期，雖然共和黨提出短期的延長撥款法案，預計讓政府運作至11月21日，聯邦眾議院日前也以217票比212票通過該案，將法案送入參議院，但共和黨在參院的席次優勢不大，若想順利過關，恐面臨挑戰。

眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前寫信川普要求見面，但遭到川普拒絕；川普表示，他不認可民主黨在信中提出的條件。

白宮預算辦公室近期則指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，不同於以往聯邦政府關門後，人員被強制休假，現在則可能面臨解雇的命運，被認為是向民主黨施壓。

川普26日說，極左派的民主黨想要關閉政府，結果將取決於他們做出的決定。

川普說，美國的經濟正好，經濟數字非常漂亮，連物價都下降，也幾乎沒有任何通膨的問題，美國現在也受到其他國家的尊重，而民主黨竟想要關閉政府。

川普說，民主黨想要送給非法移民上兆美元，其中更有部分非法移民是罪犯；川普說，美國人民不會忍受這樣的事情發生；川普說，民主黨還想要開放邊境，甚至讓跨性別普及化。

川普說，民主黨已經瘋了，如果聯邦政府必須關門，那就關門吧，指這是民主黨的決定。

川普 民主黨 美國

延伸閱讀

土耳其總統厄多安訪美 川普：他比任何人都了解選舉舞弊

新ESG潮流席捲全球 即使川普也難擋這股綠能趨勢

報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

川普喊「藥品課徵100%關稅」！美國設廠可豁免 專家：理論上保瑞（6472）應受惠

相關新聞

稱民主黨瘋了！川普：聯邦政府要關門就關門

美國國會若不通過短期延長撥款法案，聯邦政府將於不到一周後關門，美國總統川普26日表示，如果政府必須關門，就關門吧；川普表...

不尋常！美防長突召數百將領返國開會

紐約時報和華盛頓郵報等多家外媒廿五日報導，根據幾位知情人士及美國官員，美國國防部長赫塞斯突然臨時通知，召集駐地在美國國內...

報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

美國前聯邦調查局（FBI）局長、著名的川普批評者柯米（James Comey）已遭兩項刑事罪名起訴，最高面臨5年徒刑。他...

重量級發聲！Fed理事庫克遭川普開除 三位前聯準會主席挺留任

在美國最高法院開始審理聯準會（Fed）理事庫克開革案之際，三位前聯準會主席葛林斯班、柏南克與葉倫提交意見書，支持庫克留任...

政府如果真的關門…哪些關鍵服務和福利受影響？

由於國會尚未通過下一財政年度的撥款法案，部分聯邦機構的資金即將耗盡，10月1日午夜後面臨關門危機。這將導致數十萬聯邦員工...

美防長急召全球指揮官返國開會 網熱議：將軍版魷魚遊戲登場？

美國國防部長赫塞斯近日下達一項罕見指令：全球駐紮的800名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官，必須在下周二（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。