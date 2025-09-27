稱民主黨瘋了！川普：聯邦政府要關門就關門

美國國會若不通過短期延長撥款法案，聯邦政府將於不到一周後關門，美國總統川普26日表示，如果政府必須關門，就關門吧；川普表示，他無法接受民主黨提出的條件，批評他們「瘋了」，並稱是民主黨要關閉政府。

美國聯邦政府的預算即將於9月30日到期，雖然共和黨提出短期的延長撥款法案，預計讓政府運作至11月21日，聯邦眾議院日前也以217票比212票通過該案，將法案送入參議院，但共和黨在參院的席次優勢不大，若想順利過關，恐面臨挑戰。

眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前寫信川普要求見面，但遭到川普拒絕；川普表示，他不認可民主黨在信中提出的條件。

白宮預算辦公室近期則指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，不同於以往聯邦政府關門後，人員被強制休假，現在則可能面臨解雇的命運，被認為是向民主黨施壓。

川普26日說，極左派的民主黨想要關閉政府，結果將取決於他們做出的決定。

川普說，美國的經濟正好，經濟數字非常漂亮，連物價都下降，也幾乎沒有任何通膨的問題，美國現在也受到其他國家的尊重，而民主黨竟想要關閉政府。

川普說，民主黨想要送給非法移民上兆美元，其中更有部分非法移民是罪犯；川普說，美國人民不會忍受這樣的事情發生；川普說，民主黨還想要開放邊境，甚至讓跨性別普及化。

川普說，民主黨已經瘋了，如果聯邦政府必須關門，那就關門吧，指這是民主黨的決定。