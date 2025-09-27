美政府關門危機山雨欲來 就業報告延遲恐牽動Fed 決策

白宮揚言，倘若下周二經費用罄迫使聯邦政府10月1日起局部關門，將大規模開除聯邦雇員，但民主黨人士拒絕接受總統川普的要求，使下周的聯邦政府關門危機山雨欲來，不僅加重美國經濟陰霾，包括9月非農就業報告在內的重要經濟數據可能遭到延遲，牽動聯準會（Fed）10月後的決策。

華盛頓郵報與路透都報導，白宮預算管理局（OMB）在25日晚間傳出的備忘錄中，通知各機關列出清單，點名萬一10月1日國會未通過預算法案維持政府營運，將因可裁量支出無著落優先喊卡的計畫與活動，並指示通知員工所屬部門是否永久關閉。

這份備忘錄也加重國會民主黨人對權宜支出法案的讓步壓力。

川普第一任曾發生美國史上最長政府關門事件，從2018年底到2019年初超過一個月。之後，兩黨都在最後關頭妥協。但今年，由於民主黨和共和黨拒不退讓，聯邦政府關門看來勢不可免。

民主黨領袖則斥之為「企圖恐嚇」，堅稱絕不接受不含健保讓步的支出法案，要求延長「可負擔健保法」（「歐記健保」）提供的健保費補助，並撤銷川普對「聯邦醫療補助」（Medicaid）的刪減。

共和黨領袖則挑剔民主黨支出提案中，可能准許州政府讓無證移民納入健保的條文。川普25日就批評民主黨想讓「違法外國人」享用健保，儘管民主黨否認。

花旗首席美國經濟學家霍倫候斯特警告，若川普政府果真在聯邦政府關門期間大舉裁員，將加劇「對近期經濟的拖累」。他說：「對市場而言，最明顯的效應，至少初期來說，是延遲發布重要數據，包括9月就業報告。」

Fny資本管理公司基金經理人Vikram Rai認為，除非儘快收拾「關門爛攤子」，否則美股標普500指數未來可能盤跌，因為可能影響勞動市場展望，並打亂Fed的利率路徑，尤其是在當前美國關稅政策對通膨影響還沒完全顯現之際，加重Fed的決策兩難。

同時，美國旅遊協會也致函國會兩黨領袖警告，若聯邦政府關門，每周可能使旅遊經濟損失10億美元，影響包括航空旅客可能面臨更多航班干擾、以及更長的安檢隊伍。