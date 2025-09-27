聽新聞
0:00 / 0:00

不尋常！美防長突召數百將領返國開會

聯合報／ 編譯陳韻涵茅毅／綜合報導

紐約時報和華盛頓郵報等多家外媒廿五日報導，根據幾位知情人士及美國官員，美國國防部長赫塞斯突然臨時通知，召集駐地在美國國內與全球的美軍數百位將領，下周到維吉尼亞州北部匡提科的陸戰隊基地開會，但並未透露召開這場集會的原因。

美國正、副總統川普、范斯廿五日均淡化此事。川普在白宮反問提問的媒體，「這有什麼大不了？大家從全球各地來開會，這不是很棒？」范斯也對媒體指稱，「你們將這件事搞那麼大，這才奇怪」。川普還說，若屆時需要他與會，那他會去。

開會日期很可能是卅日。五角大廈發言人帕尼爾廿五日只說，赫塞斯屆時會對這些高階軍官發表演說，包含原因的進一步詳情則隻字未提。根據華郵等外媒此前報導，赫塞斯一月就任後，指示五角大廈和美軍高層將陸、海軍現役四星上將人數裁減至少兩成、將官人數另減一成，國民兵將官人數也減兩成。

美國武裝部隊共約八百位將級軍官，包括四十四位最高階的四星上將，尚不清楚這四十四人中有幾人接到參加此一集會的命令。值此赫塞斯已將幾位高階軍官解職之際，這項極不尋常的命令已使軍方最高層人心惶惶。

一位官員警告，將數百人集中在同一地點，既浪費資源又暴露安全風險。另有官員質疑，難道是要宣布川普第二任的新國防戰略、合併指揮體系或訓誡軍紀？「不會吧」。

一位消息人士廿五日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，有人猜可能是集體體能鑑測或聽取五角大廈現況簡報。有社群媒體Ｘ用戶對此熱議，戲稱為「將領魷魚遊戲」，臆測恐有大批美軍將官被迫退役或降級。另有網友擔憂，若會場遭敵人攻擊，恐是一場災難。

美國 美軍 國防 川普 五角大廈

延伸閱讀

土耳其總統厄多安訪美 川普：他比任何人都了解選舉舞弊

新ESG潮流席捲全球 即使川普也難擋這股綠能趨勢

報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

重量級發聲！Fed理事庫克遭川普開除 三位前聯準會主席挺留任

相關新聞

不尋常！美防長突召數百將領返國開會

紐約時報和華盛頓郵報等多家外媒廿五日報導，根據幾位知情人士及美國官員，美國國防部長赫塞斯突然臨時通知，召集駐地在美國國內...

報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

美國前聯邦調查局（FBI）局長、著名的川普批評者柯米（James Comey）已遭兩項刑事罪名起訴，最高面臨5年徒刑。他...

重量級發聲！Fed理事庫克遭川普開除 三位前聯準會主席挺留任

在美國最高法院開始審理聯準會（Fed）理事庫克開革案之際，三位前聯準會主席葛林斯班、柏南克與葉倫提交意見書，支持庫克留任...

政府如果真的關門…哪些關鍵服務和福利受影響？

由於國會尚未通過下一財政年度的撥款法案，部分聯邦機構的資金即將耗盡，10月1日午夜後面臨關門危機。這將導致數十萬聯邦員工...

美防長急召全球指揮官返國開會 網熱議：將軍版魷魚遊戲登場？

美國國防部長赫塞斯近日下達一項罕見指令：全球駐紮的800名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官，必須在下周二（...

有大事？美防長急召數百位將領開會 原因費解引發不安

華盛頓郵報25日率先獨家報導，美國國防部長赫塞斯下令美軍數百位將官接獲臨時通知後，30日到維吉尼亞州匡提科（Quanti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。