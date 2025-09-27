不尋常！美防長突召數百將領返國開會

紐約時報和華盛頓郵報等多家外媒廿五日報導，根據幾位知情人士及美國官員，美國國防部長赫塞斯突然臨時通知，召集駐地在美國國內與全球的美軍數百位將領，下周到維吉尼亞州北部匡提科的陸戰隊基地開會，但並未透露召開這場集會的原因。

美國正、副總統川普、范斯廿五日均淡化此事。川普在白宮反問提問的媒體，「這有什麼大不了？大家從全球各地來開會，這不是很棒？」范斯也對媒體指稱，「你們將這件事搞那麼大，這才奇怪」。川普還說，若屆時需要他與會，那他會去。

開會日期很可能是卅日。五角大廈發言人帕尼爾廿五日只說，赫塞斯屆時會對這些高階軍官發表演說，包含原因的進一步詳情則隻字未提。根據華郵等外媒此前報導，赫塞斯一月就任後，指示五角大廈和美軍高層將陸、海軍現役四星上將人數裁減至少兩成、將官人數另減一成，國民兵將官人數也減兩成。

美國武裝部隊共約八百位將級軍官，包括四十四位最高階的四星上將，尚不清楚這四十四人中有幾人接到參加此一集會的命令。值此赫塞斯已將幾位高階軍官解職之際，這項極不尋常的命令已使軍方最高層人心惶惶。

一位官員警告，將數百人集中在同一地點，既浪費資源又暴露安全風險。另有官員質疑，難道是要宣布川普第二任的新國防戰略、合併指揮體系或訓誡軍紀？「不會吧」。

一位消息人士廿五日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，有人猜可能是集體體能鑑測或聽取五角大廈現況簡報。有社群媒體Ｘ用戶對此熱議，戲稱為「將領魷魚遊戲」，臆測恐有大批美軍將官被迫退役或降級。另有網友擔憂，若會場遭敵人攻擊，恐是一場災難。