報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前聯邦調查局（FBI）局長、著名的川普批評者柯米（James Comey）已遭兩項刑事罪名起訴，最高面臨5年徒刑。他被控在調查俄羅斯是否干預2016年美國總統大選，以及川普是否與俄國共謀一案中，做出不實陳述並妨礙司法。

美國總統川普也在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文高喊「正義在美國」，還說柯米是美國史上最壞的人之一。

川普寫道：「正義在美國！美國史上最壞的人之一就是柯米，他是腐敗的前聯邦調查局局長。今天，他因各項非法行為被大陪審團以兩項重罪起訴。他對我們的國家造成了長期的禍害，現在正開始為他對國家犯下的罪行負責。讓美國再次偉大！」

