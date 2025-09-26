快訊

重量級發聲！Fed理事庫克遭川普開除 三位前聯準會主席挺留任

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。美聯社

在美國最高法院開始審理聯準會Fed）理事庫克開革案之際，三位前聯準會主席葛林斯班、柏南克與葉倫提交意見書，支持庫克留任。庫克則是透過律師說，縱使她只是暫時離任，都可能造成金融市場的混亂和破壞。

聯準會歷任在世前主席葛林斯班、柏南克、葉倫周四（25日）聯合多位重量級人士，向最高法院提交了一份「法庭之友」（amicus brief）意見書，支持現任聯準會理事庫克（Lisa Cook）對抗美國總統川普開除她的法律訴訟。

這份意見書主張，在法院審理庫克針對川普試圖將她免職的訴訟期間，庫克應被允許繼續留任。

一個聯邦上訴法院上周駁回了川普以涉嫌房貸詐欺為由解除庫克職務的請求，川普現已向最高法院提出上訴。最高法院為此訴訟的書面陳述，設下了快速進行的時間表，但尚未明確指出何時將做出判決。

庫克周四透過律師提交的陳述寫道，如果法院准許司法部的請求，讓川普立即免除她的理事職位，「將敲響央行獨立性的喪鐘。而央行的獨立性，曾幫助美國經濟成為全球最強大的國家」，而且「將會徹底改變現狀，無視數百年來的歷史傳統，並把聯準會轉變為完全服從總統意志的機構」。

庫克是由前總統拜登任命，現任總統川普上個月指控庫克房貸詐欺並將她免職，她斷然否認指控，持續留在聯準會擔任理事，並提起訴訟。

三位前Fed主席在意見書中指出，「聯準會長久以來獨立運作的聲譽若遭損害，將對整體經濟帶來嚴重衝擊。因此，在庫克是否能被免職一事尚未定論前，讓她繼續擔任理事一職，是有正當理由的。」

這份聲援庫克的意見書的其他簽署人還包括五位前任財政部長，他們是蓋特納（Timothy Geithner）、陸伍（Jacob Lew）、鮑森（Henry Paulson）、魯賓（Robert Rubin）與桑默斯（Larry Summers）；葉倫也曾經擔任財政部長。另外，德州共和黨籍前聯邦參議員葛拉姆（Phil Gramm）也參加連署。

