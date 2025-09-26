美防長急召全球指揮官返國開會 網熱議：將軍版魷魚遊戲登場？

美國國防部長赫塞斯近日下達一項罕見指令：全球駐紮的800名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官，必須在下周二（10月1日）在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地集合開會。會議議程嚴密封鎖，甚至連這些將領及其幕僚都一無所知。這一突發行動在五角大廈內部引發震盪與不安，尤其在川普政府上任以來已開除多名高階軍官的背景下，疑雲密布，安全隱憂浮上檯面。

赫塞斯的前身是福斯新聞主持人，曾抨擊軍方高層「政治化」。今年2月，他一舉開除參聯會主席布朗上將，以及五名海軍上將與將軍。5月，赫塞斯更頒布備忘錄，要求現役四星上將至少裁減20%，全軍將官與海軍上將總數則須再砍10%。他稱此為「少將官、多士兵」（less generals, more GIs）的政策。

此次會議規模空前，涵蓋陸軍、海軍、空軍與陸戰隊准將以上的將領。這些將領分布於美國本土及數十國時區，包括衝突熱區如中東與亞太。消息人士透露，指令僅適用於指揮職，不包括幕僚角色。但為何不利用五角大樓的加密視訊系統，而親自集結？

一位官員直言：「事情不是這麼做的。將數百人集中在同一地點，不僅浪費資源，還暴露安全風險。」另一位質疑：「難道是公布新國防戰略、合併指揮體系，或訓誡軍紀？不太可能。」

社群媒體上，X平台熱議不斷，有人戲稱這是「將官版魷魚遊戲」（General Squid Games），預測將有大批將官被迫退役或降級；另有網友擔憂，若會議地點遭敵方攻擊，將成災難。

美國亞太軍事部署直接影響台海穩定，若赫塞斯大規模裁減將官，可能重塑印太司令部結構，影響美軍對中國的威懾力。台灣國防部應密切追蹤，評估對區域安全的潛在衝擊。赫塞斯會議若如預期帶來「地震」，不僅重塑美軍領導階層，更將考驗川普政府的國防願景：是精簡高效，還是政治清算？答案即將揭曉，但五角大廈的沉默，已讓全球軍事圈屏息以待。