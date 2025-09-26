快訊

有大事？美防長急召數百位將領開會 原因費解引發不安

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯11日在五角大廈舉行的9/11事件24周年紀念儀式上敬禮。路透
美國國防部長赫塞斯11日在五角大廈舉行的9/11事件24周年紀念儀式上敬禮。路透

華盛頓郵報25日率先獨家報導，美國國防部長赫塞斯下令美軍數百位將官接獲臨時通知後，30日到維吉尼亞州匡提科（Quantico）的陸戰隊基地開會，卻未說明原因。此舉發生在川普政府本年度已開除多名資深將領後，引發一片混亂與不安。

十多位知情人士透露，這項極不尋常的命令於本周稍早下達，幾乎發給部署於全球各地的所有高階指揮官。在聯邦政府可能面臨停擺的背景下，赫塞斯明顯政治化的舉動加深反對者的憂慮，擔心他正在抹去國防部作為無黨派機構的地位。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中證實，赫塞斯「將於下周初向資深軍方領袖發表談話」，但未提供更多細節，也未提及任何安全顧慮。

目前尚不清楚美國總統川普是否會出席會議，或赫塞斯是否提前就此向他報告。川普25日下午在橢圓辦公室表示，「如果他們需要我」，就會參加。

儘管會議規模龐大且高度保密，但川普與副總統范斯都輕描淡寫其重要性。川普問道：「這有什麼大不了的？」范斯與川普一同出現時表示，將軍與赫塞斯會面「並不特別不尋常」，並對記者說：「我覺得蠻奇怪的，你們把這件事炒得這麼大。」

目前約有800名將官遍及美國及數十個其他國家和時區，知情人士表示，赫塞斯的命令適用於准將以上擔任指揮職務的資深軍官以及高級士官顧問。

知情人士透露，預計出席的將領包括衝突區的高階指揮官，以及駐紮在整個歐洲、中東和亞太地區的資深軍方領袖，擔任參謀職務的高階軍官則不在此列。每位指揮官通常都會與資深士官顧問和幾位低階軍事助理同行，因此與會總人數可能超過1000人。目前仍不清楚軍方將如何安排他們的運輸與住宿。

受訪人士普遍無法回想過往是否曾有國防部長下令如此大規模將官齊聚，許多人直言這舉動引發安全隱憂。一名人士說：「大家都很擔心，不清楚這是什麼意思。」

其他人則表示沮喪，因為即使是許多駐紮海外的指揮官也將被要求參加赫塞斯臨時召開的會議，有人質疑這麼做是否明智。一名國防官員說：「一旦有突發狀況，指揮單位將受到削弱。」另一人表示，命令數百名軍事領袖齊聚一堂，卻未告知開會主題或議程，「不是這樣行事的」。

一位美國官員說：「我們現在要把每一位將軍都撤出太平洋嗎？這一切都很奇怪。」

