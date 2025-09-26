川普簽行政令宣布TikTok新方案符合法律 可確保在美繼續運作

網察者網報導，北京時間9月26日凌晨，美國總統川普簽發行政令，宣布新版TikTok美國營運方案符合美國相關法律要求，將確保TikTok在美國繼續運作。一家合資公司將負責TikTok美國的資料安全和內容安全，美國副總統JD·萬斯表示，這家合資公司的估值為140億美元。

報導稱，據了解，該合資公司指的是「TikTok美國資料安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture），而非TikTok美國的整體業務。依據彭博社先前報導，TikTok美國整體業務的估值接近400億美元。

觀察者網指出，新營運方案先前曾被美國媒體反覆報道，但都是局部細節，未呈現全局。觀察者網綜合了川普總統令、中外媒體報導，以及上海復旦大學國際政治系教授沈逸從權威信源獲得的信息，用圖片的形式，獨家呈現出完整的TikTok美國運營新方案。

報導稱，TikTok接下來要在美國實施的營運方案，牽涉到兩個主體。其中，「字節跳動TikTok美國公司」（BD TikTok US）將是新方案中的主體營運公司，業務範圍包括商業及相關營運活動（電商、品牌廣告等）、全球互聯互通及產品及工程技術支援等。該主體由字節跳動100%全資持有。

雙主體中的另外一個主體則是「TikTok美國資料安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture），被注入的是美國資料安全、內容保障、軟體保障（如APP的上架核准）及相關本土業務，以符合美國法律要求。這個主體就是川普簽發行政令時，提及的估值為140億美元的合資公司。

報導稱，根據方案，該合資公司將由字節跳動持有19.9%的股權，以符合美國法律；字節跳動現有全球股東合將計持有30.1%股權；新投資人合計持有50%股權。字節跳動仍為該公司的最大單一股東。董事會共設定7個席位，其中字節跳動只擁有1個席位，字節跳動現有全球股東將獲得2個席位，而新投資人將得到3個席位，此外還有1名由董事會任命的獨立董事。

各方關注的演算法部分，報導稱，字節跳動繼續擁有TikTok演算法的智慧財產權，並會授權「TikTok美國資料安全合資公司」使用相關智慧財產權，向後者收取授權費。

觀察者網報導稱，前述兩個主體即字節跳動TikTok美國公司與新合資公司，將建立收入分成機制。新的營運模式未來如何分配收益也廣受關注。報導稱，可以參考其他科技公司的營運情況來推演TikTok新方案下各方的利益分配格局。

它稱，根據沈逸先前透露，字節跳動透過TikTok的美國子公司「字節跳動TikTok美國公司」，繼續從事商業和其他相關營運活動（例如電商，品牌廣告，跨境商業活動等）。這些業務是抖音、TikTok的主要收入來源。但觀察者網了解到，由於資料安全、內容保障這些業務為非營利性質，為了保障合資公司的運營，兩個主體之間還會有商業上合理的收入分成安排。

報導說，這項最新方案與蘋果在中國的「雲上貴州」運作方式如出一轍。由於TikTok的資料安全服務商甲骨文總部位於美國德州，因此也被戲稱為「雲上德州」。