川普簽行政命令為TikTok出售鋪路 新公司估值140億美元 遠低於預期

美國總統川普周四（25日）簽署了一項行政命令，宣示他要將TikTok美國事業賣給美國和全球投資人的計畫，將符合2024年法律所規定的國安要求。副總統范斯表示，新成立的美國TikTok公司，估值將會在140億美元左右；然而，這樣的估值遠低於市場預期。

川普周四在白宮橢圓形辦公室對記者說，他已經爭取到中國大陸國家主席習近平對這項交易協議的認可。川普說：「我和習主席通話過，我們談得很好。我告訴他我們正在做什麼，他說就繼續進行吧。」

2024年的法律規定，如果TikTok的中國大陸母公司字節跳動不出售美國TikTok事業，就要在美國被禁用。

川普這項行政命令提到，交易TikTok美國事業的協議一旦落實，將能夠保護美國用戶的資料，而甲骨文（Oracle）將負責確保TikTok應用程式美國版演算法的安全性。

彭博資訊指出，川普尋求最終敲定的TikTok交易，將使得TikTok美國事業從字節跳動分拆出去，成為一家主要由美國投資者擁有、且設在美國的新合資企業。字節跳動對於這家新公司的持股比率縮減至20%以下，正如「不賣就禁」法律所規定。出售案將有助於川普兌現自己的競選承諾，並消除美中關係的一大障礙。

然而，即使現在有了川普背書，這筆交易仍充滿不確定性，因為北京當局尚未就是否已批准交易公開表態。川普上周與習近平上周通話，中國外交部的聲明並未說北京已經同意，而只是重申「中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案」。

同時，交易的關鍵要素，像是出資買家由哪些企業構成，也仍不明朗。知情人士透露，甲骨文、銀湖資本及阿布達比投資公司MGX正在洽談投資TikTok美國新合資公司並爭取進入董事會。不過消息來源強調，談判結果如何仍具有不確定性。

另一個關鍵是價格。在交易協議的制定過程中是核心人物的副總統范斯周四表示，對TikTok美國新公司的估值約在140億美元。但他也說，「最終，投資者想要投入什麼，以及他們認為多少估值才合適，都要由他們來決定」 。

范斯透露的140億美元估值，遠低於市場先前認為TikTok美國事業的價值約在350億至400億美元的預期。實際上，對TikTok美國事業估值一直不容易進行，主要是其中技術價值的不確定性。

Emarketer首席分析師Jasmine Enberg表示，140億美元的估值是與他們所估的TikTok 2026年美國廣告收入相符的。他說：「廣告是TikTok在美國的核心業務，而新公司將如何運作仍有許多未解問題 。」

川普這項最新的行政令給予120天的時間完成交易，這也是他第五次延後TikTok「不賣就禁」生效期限。

川普的舉動可能引發與一些美國國會議員的衝突，這些議員仍然懷疑正在談判的交易協議是否符合2024年的法律。目前還不清楚議員們，尤其是川普的共和黨同僚，將會以多大程度挑戰這項交易。