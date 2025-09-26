川普又發文砲轟「慢半拍鮑爾」 若非是他 現在利率已降至2%

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普（左）又在社群平台發文砲轟聯準會主席鮑爾（右）沒有快速降息。圖為川普7月時前往視察聯準會大樓修繕營建工程。路透
美國總統川普又在社群平台發文砲轟聯準會主席鮑爾，表示若沒有慢半拍（Too Late）的鮑爾，現在利率已經降至2%。

川普的最新貼文是針對美國最新國內生產毛額（GDP）數據抒發看法。商務部分析局25日公布美國第2季GDP季增年率終值為3.8%，從8月公布的第二次估計值3.3%上修，且為近兩年來最高。

川普在貼文中表示：「今天公布的經濟數據非常亮眼（3.8%！），展現了我們的成功，但我們的利率太高了！如果不是因為「慢半拍」鮑爾，我們現在的利率已經會在2%，而且正在實現預算平衡的過程中。好消息是，我們正努力克服他的無能，不久後，我們這個國家將會比以往任何時候都更好！」

