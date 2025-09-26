殺人殺警求處死刑！川普簽署備忘錄 要求華府恢復死刑

美國總統川普25日簽署一份總統備忘錄，要求在華府實施死刑。司法部長邦迪則宣布，將在全美範圍內推動死刑執行。

CNN報導，川普在橢圓辦公室向記者表示：「華府的死刑，如果有人殺人，或者殺害警察與執法人員，就判死刑，希望沒有人會做這種事。」他還當場玩起首都與死刑的同音梗，說：「這非常有趣，死刑，首都，對吧？」

白宮幕僚秘書夏爾夫（Will Scharf）表示，該備忘錄明確指示邦迪和華府聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro），「在案件的證據與事實顯示應適用死刑的情況下，在華府全面實施死刑」。站在川普身旁的邦迪則宣布：「我們不僅在華府尋求死刑，而且在全國各地重新執行死刑。」

邦迪進一步表示，司法部正將前總統拜登時期從死刑名單中移除的囚犯轉送至高度監控設施。她說：「我們正把他們移往超級監禁設施（Supermax facilities），他們將在那裡被以死刑犯的標準對待，直至生命終結。」