川普簽行政命令 確認美方未來持有80%的TikTok股分

美國總統川普25日簽署行政命令讓美國投資方未來持有海外版TikTok的80％股分；川普說，這項決定已獲得中方的同意，他感謝中國同意這項協議。

白宮尚未公布投資方的名單，不過川普說，科技企業甲骨文（Oracle）會扮演非常重要的角色。

美中日前在西班牙馬德里舉行第4輪經貿會談，雙方針對TikTok在美國的出售案達成協議框架；美國財政部長貝森特表示，川普19日與中國國家主席習近平通話，取得中方對協議的同意，並敲定協議內容。

川普25日簽署行政命令，確定特定美國投資方將持有TikTok的80%股分，由TikTok母公司字節跳動（ByteDance）和其子公司持有20%的股分，確保TikTok由美國投資方持有，不再由美國的外國對手所掌控。

行政命令指出，這項新的合資企業將由新的董事會管理，並適當的保護美國用戶的數據和國家安全；此外，TikTok的演算法和程式碼，以及內容審查的決定也將由新的合資企業控制。

行政命令並指出，此出售案禁止外國對手儲存美國用戶的敏感資料，相關數據將上傳至由美國公司控制的雲端伺服器；而出售案也限制TikTok的軟體更新、演算法和數據傳輸必須由美國信任的安全夥伴監管，並要求所有包括演算法在內的推薦系統須重新訓練。

副總統范斯指出，合資企業的價值預估為140億美元；范斯表示，這項協議將讓美國民眾可以放心使用TikTok，確保他們的數據獲得保障，不會被用來當作宣傳的武器，反過來攻擊美國公民。

川普說，年輕族群非常期待達成這項協議，讓TikTok繼續在美國運作下去，川普說，他自己也上手TikTok的使用，並在總統大選獲得成功；川普說，美國投資方將接管TikTok，負責運營，其中包括甲骨文共同創辦人艾里森。

川普說，他與習近平通話，雙方有非常好的對話，習近平也同意美國的做法；川普說，他很感謝習近平同意這項協議。

至於美國取得TikTok的控制權，有媒體詢問川普是否希望看到TikTok向用戶多推薦「讓美國再次偉大」（MAGA）的內容，川普說，如果是由他來決定，TikTok百分之百的內容都會與MAGA有關，不過川普說，所有內容都會被公平對待。

范斯指出，美國投資方將會是藍籌股集團（blue chip group）；川普則說，甲骨文會扮演非常重要的角色。

川普日前接受福斯新聞訪問時則點名美國投資人有艾里森、戴爾科技執行長戴爾和福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭（Lachlan Murdoch）等人。