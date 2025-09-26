快訊

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

綠委群組「殺傷力消息」 李艷秋曝截圖外流原因、解讀4大訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽行政命令 確認美方未來持有80%的TikTok股分

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
TikTok在美國有1.7億用戶，美國總統川普曾稱TikTok幫助他贏得去年總統大選。(路透)
TikTok在美國有1.7億用戶，美國總統川普曾稱TikTok幫助他贏得去年總統大選。(路透)

美國總統川普25日簽署行政命令讓美國投資方未來持有海外版TikTok的80％股分；川普說，這項決定已獲得中方的同意，他感謝中國同意這項協議。

白宮尚未公布投資方的名單，不過川普說，科技企業甲骨文（Oracle）會扮演非常重要的角色。

美中日前在西班牙馬德里舉行第4輪經貿會談，雙方針對TikTok在美國的出售案達成協議框架；美國財政部長貝森特表示，川普19日與中國國家主席習近平通話，取得中方對協議的同意，並敲定協議內容。

川普25日簽署行政命令，確定特定美國投資方將持有TikTok的80%股分，由TikTok母公司字節跳動（ByteDance）和其子公司持有20%的股分，確保TikTok由美國投資方持有，不再由美國的外國對手所掌控。

行政命令指出，這項新的合資企業將由新的董事會管理，並適當的保護美國用戶的數據和國家安全；此外，TikTok的演算法和程式碼，以及內容審查的決定也將由新的合資企業控制。

行政命令並指出，此出售案禁止外國對手儲存美國用戶的敏感資料，相關數據將上傳至由美國公司控制的雲端伺服器；而出售案也限制TikTok的軟體更新、演算法和數據傳輸必須由美國信任的安全夥伴監管，並要求所有包括演算法在內的推薦系統須重新訓練。

副總統范斯指出，合資企業的價值預估為140億美元；范斯表示，這項協議將讓美國民眾可以放心使用TikTok，確保他們的數據獲得保障，不會被用來當作宣傳的武器，反過來攻擊美國公民

川普說，年輕族群非常期待達成這項協議，讓TikTok繼續在美國運作下去，川普說，他自己也上手TikTok的使用，並在總統大選獲得成功；川普說，美國投資方將接管TikTok，負責運營，其中包括甲骨文共同創辦人艾里森。

川普說，他與習近平通話，雙方有非常好的對話，習近平也同意美國的做法；川普說，他很感謝習近平同意這項協議。

至於美國取得TikTok的控制權，有媒體詢問川普是否希望看到TikTok向用戶多推薦「讓美國再次偉大」（MAGA）的內容，川普說，如果是由他來決定，TikTok百分之百的內容都會與MAGA有關，不過川普說，所有內容都會被公平對待。

范斯指出，美國投資方將會是藍籌股集團（blue chip group）；川普則說，甲骨文會扮演非常重要的角色。

川普日前接受福斯新聞訪問時則點名美國投資人有艾里森、戴爾科技執行長戴爾和福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭（Lachlan Murdoch）等人。

美國公民 川普 TikTok

延伸閱讀

美國對全球各國加徵關稅 童子賢：美國製造成本拉高

美前國安顧問指「川普把台交給陸擺布」 翁履中：隨時恐被交易的籌碼

ICE槍案／克魯茲：別妖魔化ICE 紐森：如川普私人軍隊

聯國電扶梯故障 與白宮互相指責

相關新聞

川普簽行政命令 確認美方未來持有80%的TikTok股分

美國總統川普25日簽署行政命令讓美國投資方未來持有海外版TikTok的80％股分；川普說，這項決定已獲得中方的同意，他感...

美政府恐關門 白宮施壓反擊 川普：都是民主黨的錯

美國聯邦政府恐再度面臨關門危機，美國白宮預算辦公室甚至指示各部門制定「裁員計畫」，一旦政府關門，部分員工可能被永久裁員；...

川普會面厄多安 土耳其有機會購買F-35戰機

美國總統川普25日與土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）會面，川普表現出開放的態度，指願意出售F-35戰機給...

凶猛松鼠出沒！舊金山灣區至少2人遇襲 「鮮血直流」慘掛急診

美國舊金山灣區聖拉斐爾市（San Rafael）近日有一隻凶猛的松鼠亂竄，會突然跳到人類身上又咬又抓，至少已有兩人遭攻擊...

紐約市長選舉／曼達尼民調大幅領先 亞裔近6成支持

波士頓薩福克大學(Suffolk University)23日發布的一項民調顯示，紐約民主黨市長候選人曼達尼(Zohra...

達拉斯ICE遭槍擊1死2重傷 兇嫌自盡 子彈有「反對ICE」字樣

國土安全部表示，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)達拉斯辦公室2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。