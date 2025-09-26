美防長將對美高階軍官發表談話　傳召集數百名海內外將官

美國國防部今天表示，部長赫格塞斯下週初將對美國高階軍官發表談話。稍早有美國媒體報導，赫格塞斯極為罕見下令數百名部署在海內外的美軍高階人員出席這場談話。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）已發布命令，要求所有目前擔任指揮職位的一星以上軍官及其最高階士官顧問30日來到維吉尼亞州（Virginia）的匡提科（Quantico）軍事基地。

報導並引述1名人士表示：「大家都很擔心，不知道這代表什麼意思。」

美國有線電視新聞網（CNN）也引述美國官員報導，五角大廈已召集數百名上將出席這場會議。

法新社向美國國防部詢問華郵的報導，五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）僅透過聲明回覆說，赫格塞斯「將於下週初對美軍高階領導人員發表談話」。此外他未做說明或提供更多細節。

赫格塞斯5月下令大砍美軍現役將官人數。目前不清楚下週的會議是否與此有關。