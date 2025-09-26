美政府恐關門 白宮施壓反擊 川普：都是民主黨的錯

美國聯邦政府恐再度面臨關門危機，美國白宮預算辦公室甚至指示各部門制定「裁員計畫」，一旦政府關門，部分員工可能被永久裁員；美國總統川普25日表示，這都是民主黨的錯。

美國聯邦政府的預算即將於9月30日到期，雖然共和黨提出延長撥款法案，預計讓政府運作至11月21日，聯邦眾議院日前也以217票比212票通過該案，將法案送入參議院，但共和黨在參院的席次優勢不大，若想順利過關，恐面臨挑戰。

據了解，聯邦參眾議院的民主黨都堅持，若沒有跨黨派的對話，他們不會同意任何撥款；民主黨也要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼。

為此，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前寫信川普要求見面，但遭到川普拒絕，不認可民主黨在信中提出的條件。

白宮預算辦公室近期則指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，不同於以往聯邦政府關門後，部分人員被強制休假，現在還可能面臨解雇的命運，被認為是向民主黨施壓。

川普25日與土耳其總統厄多安在白宮會面，川普在受訪時表示，這都是民主黨所造成的結果，指民主黨做出完全不合理的要求，不但想要把聯邦政府的錢給非法移民，也想開放邊境。