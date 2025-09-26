川普會面厄多安 土耳其有機會購買F-35戰機

美國總統川普25日與土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）會面，川普表現出開放的態度，指願意出售F-35戰機給土耳其。

川普25日與厄多安在白宮會面，川普說，他知道厄多安想要F-35戰機，雙方將非常認真地討論這件事；川普也提到出售F-16戰機給土耳其；川普說，美國和土耳其有彼此想要的東西，雙方將達成結論，川普接著向厄多安釋出善意，認為厄多安可以成功買到他想買的東西。

當媒體詢問川普說，他是否會提供土耳其F-35戰機時，川普也說，雙方確實有討論到F-35戰機；川普也說，如果雙方會談非常順利，他幾乎立刻會取消對土耳其的制裁。

根據美聯社報導指出，川普在第一任總統任期時，土耳其因向俄國購買防空飛彈系統，而被拒於F-35戰機的名單之外；美國官員擔心土耳其使用俄製S-400地對空飛彈系統，恐讓俄國收集到F-35戰機的相關性能資料。

針對美國和土耳其是否會合作來推進俄烏和談，川普表示，厄多安受到俄烏兩國領袖的尊重，指土耳其現在保持中立，但川普認為厄多安可以對俄產生非常大的影響力；川普也說，如果土耳其參與到其中，最好能停止向俄國購買原油和天然氣。

川普也再度表達對俄羅斯總統普亭感到失望，川普說，他不會稱任何人是紙老虎，但俄國花費大量軍費，也犧牲許多生命，卻幾乎沒有獲得任何領土，「是時候該停手了」。