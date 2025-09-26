川普會面厄多安 土耳其有機會購買F-35戰機

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國空軍第34戰鬥機中隊的F-35戰機2022年2月支援北約加強空中警戒。美聯社
美國空軍第34戰鬥機中隊的F-35戰機2022年2月支援北約加強空中警戒。美聯社

美國總統川普25日與土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）會面，川普表現出開放的態度，指願意出售F-35戰機給土耳其。

川普25日與厄多安在白宮會面，川普說，他知道厄多安想要F-35戰機，雙方將非常認真地討論這件事；川普也提到出售F-16戰機給土耳其；川普說，美國和土耳其有彼此想要的東西，雙方將達成結論，川普接著向厄多安釋出善意，認為厄多安可以成功買到他想買的東西。

當媒體詢問川普說，他是否會提供土耳其F-35戰機時，川普也說，雙方確實有討論到F-35戰機；川普也說，如果雙方會談非常順利，他幾乎立刻會取消對土耳其的制裁。

根據美聯社報導指出，川普在第一任總統任期時，土耳其因向俄國購買防空飛彈系統，而被拒於F-35戰機的名單之外；美國官員擔心土耳其使用俄製S-400地對空飛彈系統，恐讓俄國收集到F-35戰機的相關性能資料。

針對美國和土耳其是否會合作來推進俄烏和談，川普表示，厄多安受到俄烏兩國領袖的尊重，指土耳其現在保持中立，但川普認為厄多安可以對俄產生非常大的影響力；川普也說，如果土耳其參與到其中，最好能停止向俄國購買原油和天然氣。

川普也再度表達對俄羅斯總統普亭感到失望，川普說，他不會稱任何人是紙老虎，但俄國花費大量軍費，也犧牲許多生命，卻幾乎沒有獲得任何領土，「是時候該停手了」。

川普 土耳其 厄多安

延伸閱讀

新聞眼／外長頻高調出訪 實質成果待檢驗

美前國安顧問指「川普把台交給陸擺布」 翁履中：隨時恐被交易的籌碼

ICE槍案／克魯茲：別妖魔化ICE 紐森：如川普私人軍隊

聯國電扶梯故障 與白宮互相指責

相關新聞

川普會面厄多安 土耳其有機會購買F-35戰機

美國總統川普25日與土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）會面，川普表現出開放的態度，指願意出售F-35戰機給...

凶猛松鼠出沒！舊金山灣區至少2人遇襲 「鮮血直流」慘掛急診

美國舊金山灣區聖拉斐爾市（San Rafael）近日有一隻凶猛的松鼠亂竄，會突然跳到人類身上又咬又抓，至少已有兩人遭攻擊...

紐約市長選舉／曼達尼民調大幅領先 亞裔近6成支持

波士頓薩福克大學(Suffolk University)23日發布的一項民調顯示，紐約民主黨市長候選人曼達尼(Zohra...

達拉斯ICE遭槍擊1死2重傷 兇嫌自盡 子彈有「反對ICE」字樣

國土安全部表示，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)達拉斯辦公室2...

邊境開火、持引爆器…ICE和CBP今年遭攻擊事件至少4起

發生在24日針對達拉斯移民及海關執法局(ICE)辦公室的致命槍擊案，已是今年德州ICE或海關及邊境保護局(CBP)辦公處...

ICE槍案／29歲槍手Reddit僅談論電玩 哥稱不覺得弟政治狂熱

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)達拉斯辦公室24日槍擊案造成一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。